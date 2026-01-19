Los técnicos investigan si una rotura de la vía provocó el descarrilamiento del Iryo

La investigación de la Comisión de Accidentes Ferroviarios también examina el estado de las agujas y descarta, en principio, el exceso de velocidad o fallo humano.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible problema de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria, pese a recientes renovaciones.

El accidente, en el que colisionaron un tren Iryo y un Alvia de Renfe, ha dejado al menos 39 muertos y cientos de heridos.

Los técnicos investigan si una rotura en la vía y el mal estado de una junta provocaron el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba).

El accidente de dos trenes de Iryo y Renfe en Adamuz (Córdoba) este domingo ya está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). No hay una causa oficial, así que la investigación es vital para saber qué ocurrió en esos 20 segundos entre los que descarriló el tren de Iryo y colisionó con el Alvia de Renfe.

Esta especie de CSI ferroviario, que ya está sobre el terreno, trabaja recabando datos para esclarecer las causas del accidente que ha dejado al menos 39 muertos y cientos de heridos.

En este caso, la clave está en el desgaste de la junta entre secciones y el cambio de aguja que pudo provocar el descarrilamiento del tren de Iryo, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Los investigadores han descubierto que una junta defectuosa creaba una separación entre las secciones del raíl que se ensanchaba a medida que los trenes continuaban circulando por la vía, según explica Reuters. Algo que el peso del tren Iryo podría haber agravado, señalan fuentes cercanas.

Esa junta o soldadura defectuosa podría ser la clave para identificar la causa exacta del accidente. Es decir, hablamos de un posible problema de mantenimiento.

Imágenes del dispositivo en el lugar del accidente y del Puesto de Mando Avanzado en Adamuz (Córdoba).

Una infraestructura en entredicho, pese a que Adif la ha renovado recientemente tras una inversión de 700 millones de euros. El propio gestor de infraestructuras ha registrado al menos ocho incidencias técnicas en los últimos 15 meses.

Aunque hay otras líneas de investigación. "Los técnicos están mirando las agujas y harán un estudio de qué ha ocurrido", según cuentan fuentes cercanas a la investigación.

Recordemos que descarrilaron los dos últimos coches del tren de Iryo que recorría la ruta Málaga-Madrid e invadieron la vía contigua, por la que en ese momento llegaba, circulando en sentido contrario, el tren Alvia de Renfe dirección a Huelva.

Se produce la colisión y los dos primeros coches del Alvia caen por un terraplén de 4 metros aledaño a la vía.

Ninguno de los dos trenes tenía que hacer cambio de vía, por lo que es fundamental saber qué pasó en este elemento móvil.

Según fuentes ferroviarias consultadas, habrá que ver en qué estado está el cambio de aguja.

¿Por qué? Por dos posibles hipótesis. La primera es que el tren de Iryo pesaba demasiado y abrió la aguja por su peso, provocando el descarrilamiento de sus vagones traseros.

Agentes de la Guardia Civil este lunes en la zona del accidente revisando un trozo de vía destrozado. Reuters

La segunda es que este elemento de la infraestructura estaba en mal estado, por falta de mantenimiento de nuevo.

Otra de las líneas de investigación se centra en las vías del tren. "Hay muchos kilómetros de vías destrozadas", añaden.

Algo que, según fuentes consultadas, puede deberse al freno de emergencia del tren Alvia, que el maquinista pudo activar al notar un toque del tren de Iryo. Pero no está confirmado.

Son algunas de las muchas preguntas sin respuesta sobre este accidente para el que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha descartado el exceso de velocidad.

Ficha técnica Iryo 6189

El tren de Iryo circulaba a 205 km/h, mientras que el Alvia de Renfe lo hacía a 210 km/h. El tramo en el que tuvo lugar el accidente estaba limitado a 250 kilómetros.

Con esto queda casi descartado el fallo humano, aunque los investigadores también pretenden acceder a las cajas negras de los dos trenes para conocer qué ocurrió en la cabina de los maquinistas de Iryo y Renfe.

Imagen del tren Alvia de Renfe tras el choque con un convoy de Iryo el pasado 18 de enero de 2026.

La última hipótesis, algo remota, podría ser un fallo en el tren de Iryo. "Pudo desprenderse un tornillo de los primeros coches y caer en el cambio de aguja", señalan fuentes ferroviarias.

No obstante, hablamos de un tren con tan solo cuatro años que pasó su última revisión el 15 de enero.

También hablamos de un accidente que el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de “extraño”.

Y lo dijo porque se ha producido en una recta con un tren "relativamente nuevo" y una vía que "terminó de renovarse en mayo".

Más de un año

De momento, la CIAF trabaja en recopilar datos, pero advierte que las pesquisas podrían alargarse.

¿Cuánto? "La investigación puede durar un año", aseguran fuentes de la CIAF a este periódico. Un año, además, es el plazo legal. Y alertan de que podría ser incluso más por la "complejidad y gravedad" del accidente.

Un equipo de esta especie de CSI ferroviario ya está desplazado sobre el terreno recopilando datos y, al parecer, tardarán varios días en hacerlo por el estado en el que se encuentra la zona.

"Es un accidente muy complicado porque está todo muy destrozado", afirman. La magnitud es tal que hay vagones del Alvia a los que todavía no han podido acceder ni los equipos de rescate.

Tras recopilar la información, formularán las primeras hipótesis que se harán públicas una vez finalice la investigación.

Pero en ningún caso se ocupan de determinar la culpa o responsabilidad, ya que tiene que ser independiente de cualquier investigación judicial.