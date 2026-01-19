"Hubo 20 segundos entre un tren y otro, el frenado de emergencia no pudo actuar": así fue el accidente en Adamuz

Se apunta a un posible fallo del material o de la infraestructura, ya que el sistema de seguridad LZB está diseñado para evitar errores humanos.

El presidente de Renfe descartó el exceso de velocidad como causa, señalando que ambos trenes circulaban por debajo del límite permitido en ese tramo.

El incidente ocurrió cuando un tren de Iryo descarriló e invadió la vía contigua, siendo impactado por un Alvia que circulaba en sentido contrario.

El accidente ferroviario en Adamuz dejó 39 muertos, incluyendo el maquinista del tren de Renfe, tras la colisión entre un tren de Iryo y un Alvia.

"El intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el frenado de emergencia", ha afirmado este lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández. El accidente ha dejado 39 muertos, entre ellos el maquinista del tren de Renfe.

Sobre las 19:39 horas de este domingo, un tren de Iryo que recorría la línea de Alta Velocidad Málaga-Madrid descarrilaba. Lo hacía en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. En concreto, los vagones 6,7 y 8 se salían de los raíles y el último volcaba.

Por la otra vía circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que impactaba contra el otro tren, lo que provocó que sus dos primeros vagones cayesen por el terraplén adyacente de cuatro metros.

Así fue el accidente de tren en Adamuz Arte EE

Este lunes, el presidente de Renfe, ha descartado que el accidente ferroviario se deba a un exceso de velocidad, ya que uno de los trenes afectados circulaba a 205 kilómetros por hora y otro, a 210.

En una entrevista en la Cadena SER, Fernández ha aclarado que la velocidad en el tramo en el que tuvo lugar el accidente estaba limitada a 250 kilómetros, frente a los 300 kilómetros de velocidad máxima a la que puede ir la alta velocidad en España.

Esquema del tramo de vía en Adamuz en el que se ha producido el siniestro.

Aunque ha evitado especular sobre las razones, el presidente de Renfe ha apuntado a un fallo del material -o del tren o de la infraestructura-, ya que el sistema de seguridad y señalización activo en esa línea, el LZB, está diseñado para evitar errores humanos.

También ha adelantado que las ruedas del tren no se han localizado todavía.

Absolutamente desintegrados

En cualquier caso, ha detallado que el sistema de seguridad de la vía hace que, "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren".

Con todo, ha subrayado que "los dos primeros coches del tren de Renfe, un Alvia, están absolutamente desintegrados" y el acceso es "muy complicado".

Respecto a la infraestructura, ha recordado que en mayo del año pasado concluyó una reforma completa, por lo que debería de estar en "óptimas condiciones" para la circulación.

Fernández también ha apuntado que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría estar cortada más de un día, debido a las tareas de recuperación de la vía y de los materiales, apuntando ahora a más de tres o cuatro días.

El tren de Iryo que descarriló ayer había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022.