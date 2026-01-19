El ‘CSI’ ferroviario ya está sobre el terreno: así se investigará el accidente de tren en Córdoba

La CIAF no determinará culpabilidades, sino que busca esclarecer las causas del accidente, que se produjo en una recta, con un tren relativamente nuevo y una vía renovada recientemente.

La investigación se apoyará en la información de las 'cajas negras' de ambos trenes, así como en los datos y testimonios de trabajadores, testigos y operadores como Renfe, Iryo y Adif.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), conocida como 'CSI ferroviario', ya está en el lugar recopilando datos y analizando las causas del descarrilamiento y posterior colisión.

El accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 39 muertos y numerosos heridos tras el choque entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe.

De momento, se desconocen las causas. De esto se encarga ahora una investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), una comisión independiente cuya labor principal es investigar este tipo de accidentes ferroviarios. Se la conoce como CSI ferroviario.

De hecho, según ha podido saber el EL ESPAÑOL-Invertia, un equipo de investigación ya se encuentra sobre el terreno.

¿Cuál es su función? "Los investigadores están ahora mismo recabando datos sobre el descarrilamiento o cualquier información relevante para el accidente", señalan fuentes de la investigación.

Su función es la de recopilar información para saber qué ha ocurrido y dar respuesta a por qué el tren de Iryo descarriló, cómo se produjo el choque con el tren Alvia de Renfe o cualquier otra incógnita que haya que despejar.

Para ello es importante conocer el contenido de los registradores jurídicos (JRU) o cajas negras de los dos trenes implicados en el accidente.

Se ubican en la cabina del maquinista de cada tren y aportan una información vital para los investigadores, según explican.

Estos registradores contienen datos sobre variaciones de velocidad (señales analógicas), indicaciones de la señalización (señales digitales). Graban datos operativos y de voz, como velocidad, frenado, señales y conversaciones en cabina....

Asimismo, será importante la información aportada por los dos operadores afectados (Renfe e Iryo), y los datos e información recopilada por Adif, por ser el gestor de la red ferroviaria. En el caso de Adif es importante conocer los registros del panel de control.

De hecho, según fuentes de CIAF y expertos en materia ferroviaria lo normal es que Renfe y Adif inicien sus investigaciones en paralelo a la de la CIAF.

Los investigadores, además de personarse en la escena del accidente, también podrán entrevistar a los trabajadores de las dos compañías y a los testigos del accidente.

Tras recopilar la información, formularán las primeras hipótesis que se harán públicas una vez finalice la investigación.

Como mínimo, durará un mes, tal y como avanzó el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la rueda de prensa horas después del accidente.

Un accidente que calificó de “extraño” porque se ha producido en una recta, el tren que ha descarrilado es "relativamente nuevo" y la vía "terminó de renovarse en mayo."

Cabe recordar que este CSI del tren investigaba todos aquellos accidentes en los que se producía al menos una víctima mortal, según la clasificación de sucesos vigente en aquel momento en la legislación española.

Pero las investigaciones en ningún caso se ocupan de determinar la culpa o responsabilidad, ya que tiene que ser independiente de cualquier investigación judicial.