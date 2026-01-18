Óscar Puente asegura que el "impacto ha sido terrible" y varias unidades del tren de Renfe "han salido despedidas"

El ministro se encuentra en el centro de control de Adif.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que la información que llega sobre el accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba) "es muy grave".

Un tren de Iryo que viajaba en dirección a Madrid ha descarrilado en un cambio de agujas, provocando que los tres últimos coches se salieran de las vías invadiendo el sentido contrario.

En esa dirección viajaba un Alvia en dirección a Madrid que ha arrollado al tren siniestrado.

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

"El impacto ha sido terrible", describe el ministro en un mensaje en X. "Las dos primeras unidades del tren de Renfe han salido despedidas".

Hay, al menos, diez muertos y 25 heridos graves, según fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Fuentes confirman que uno de los fallecidos es el conductor del tren Alvia de Renfe que ha arrollado al de Iryo.

Puente asegura que en este momento "no se puede confirmar el número de víctimas" y recuerda que lo "fundamental es auxiliar a las víctimas".

Los servicios de emergencia de la Junta de Andalucía se encuentran trabajando sobre el terreno.

En el tren de Iryo viajaban algo más de 300 pasajeros y en el de Renfe un centenar de personas.

Según explican los bomberos, todos los pasajeros atrapados en uno de los dos trenes ya han sido liberados. Ahora trabajan en el otro para intentar liberar a todas las personas atrapadas.

El accidente ocurrió a las 19.39 horas, cuando un tren de Iryo que recorría el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que también ha descarrilado.