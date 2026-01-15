Atocha sufre retrasos en trenes de más de una hora tras el parón de un tren que bloquea las vías

Las claves nuevo Generado con IA Un tren parado entre Atocha y Mejorada del Campo ha provocado retrasos en la estación de Atocha. Siete trenes con destino a Barcelona no han podido salir de la estación, acumulando retrasos de más de una hora. La incidencia ha afectado tanto a trenes de Renfe (AVE y Alvia) como a los operadores Ouigo e Iryo. Las llegadas a Atocha también sufren retrasos, como un Alvia procedente de Pamplona que acumula casi una hora de demora.

La estación de Atocha está registrando esta tarde varios retrasos en trenes de alta velocidad de hasta más de una hora, después de que un tren se haya quedado parado en las vías y haya afectado a los sistemas de electrificación de la red.

Según la información consultada por Europa Press, a las 15.00 horas ya son siete los trenes que deberían de haber salido de la estación con destino a Barcelona, pero aún no han abandonado la estación madrileña.

La incidencia ha sido originada por un tren parado entre Atocha y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, según apuntan fuentes de los operadores ferroviarios, que precisan que las dos vías han sido cortadas para hacer el trasbordo.

El primero de los trenes que debería de haber salido hace más de una hora de la estación es un AVE de Renfe programado a las 13.57 horas, pero que todavía no ha abandonado Atocha. A este tren se suman más AVE y otros trenes de Ouigo y de Iryo, que acumulan retrasos de entre 50 y 10 minutos.

Entre los trenes afectados también se encuentra una Alvia de Renfe con destino a Pamplona, ya que utiliza la misma línea que va a Barcelona.

En cuanto a las llegadas, también hay varios trenes con retrasos, como un Alvia procedente de Pamplona, que tendría que haber llegado a las 14.34 y, actualmente, su llegada está prevista para las 15.31 horas.