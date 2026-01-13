La nueva Rodalies exigida por ERC ya es una realidad política pero no ferroviaria al carecer de permisos de seguridad

El plan de inversión contempla más de 6.300 millones de euros hasta 2030 para modernizar infraestructuras, renovar estaciones y ampliar el material rodante.

Está previsto que Rodalies de Catalunya comience a operar en 2026, coincidiendo con la llegada de nuevos trenes de Alstom y Stadler para renovar la flota.

La operadora debe obtener la licencia ferroviaria, el certificado de seguridad y el plan de contingencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, trámites que pueden tardar meses.

La nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya SME, formada por Renfe y la Generalitat, ya está constituida pero aún no puede operar por falta de permisos de seguridad.

Rodalies de Catalunya SME es una realidad, pero sólo política. La empresa mixta creada entre Renfe y la Generalitat de Cataluña cuenta ya con estatutos rubricados en un acto público por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transporte, Óscar Puente.

Se trata de un paso más en el compromiso sellado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y su socio ERC en noviembre de 2023, pero para el que en la práctica quedan unos cuantos meses para ser una realidad ferroviaria.

La empresa mixta -participada en un 50,1% por Renfe y en un 49,9% por la Generalitat- no podrá operar aún.

¿Por qué? Porque le falta la licencia de empresa ferroviaria, el certificado de seguridad y el plan de contingencias ferroviarias que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Algo que se tarda en conseguir meses o incluso años. Sin embargo, al ser una división del grupo Renfe, el trámite sería más corto, según fuentes consultadas por este periódico.

Desde el Ministerio de Transportes aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia que no se han podido realizar estos trámites hasta que la empresa no se constituyera.

Por lo que son aspectos que “irán resolviendo ahora”, añaden, pero sin dar plazos.

Y aunque la agenda política esté detrás de la creación de la empresa mixta, la nueva Rodalies tendrá que esperar un poco más para gestionar el servicio de tren en Cataluña.

Un tiempo mínimo si tenemos en cuenta que en 2010 se inició este proceso con la entrada en vigor del traspaso del servicio de Cercanías a la Generalitat.

Los nuevos trenes

Pero la idea sigue siendo que Rodalies de Catalunya pueda arrancar en 2026. Fecha en la que se prevé que empiecen a entrar en funcionamiento los nuevos trenes de Alstom para Rodalies.

Durante el pasado año se llevó a cabo el proceso de homologación de los tres primeros trenes (de un pedido de 201 unidades).

De este pedido, 49 trenes de Alstom irán a reforzar el servicio de Rodalies junto a otros 20 del fabricante Stadler.

Todavía no han terminado las pruebas de los convoyes de Alstom ni hay una fecha fija para que empiecen a funcionar. Pero deberían hacerlo en los próximos meses. A partir de ahí, la nueva Rodalies podría recibir entre tres y cuatro trenes de Alstom al mes.

Óscar Puente, ministro de Transportes, en su visita a la fábria de Alstom donde se fabrican los trenes de Rodalies. Europa Press

La llegada de estos trenes es importante por la situación que vive este servicio con un largo historial de incidencias, retrasos y averías diarias que sufren los usuarios catalanes.

A esta colección de problemas hay que sumar los actos vandálicos que sufre la infraestructura (robo de cobre, incendios…) y los propios trenes (grafitis, lanzamientos de objetos…).

Así, el plan de inversión para Rodalies contempla más de 6.300 millones de euros hasta 2030 para mejorar la infraestructura y la capacidad de la red, renovar estaciones, reforzar la información al viajero y ampliar y modernizar el material rodante.

Más allá de estas inversiones y de la renovación de flota, el Govern y Renfe también tendrán trabajo para hacer inventario de material, fijo y móvil sobre el que tomará posesión la nueva compañía.

Consejo de Administración

Además de estatutos, la nueva Rodalies cuenta ya con un consejo de administración formado por nueve miembros: cinco designados por la Generalitat y cuatro por Renfe Viajeros en representación estatal.

La Generalitat ha propuesto a Sílvia Paneque y Sureda como presidenta del Consejo y a Òscar Playà Velasco como consejero delegado.

Por su parte, Renfe Viajeros tendrá cuatro asientos: tres de ellos ocupados por los directores generales de la compañía Miguel Ángel Vicente, Marta Toralvo y Luis Suárez, y un cuarto por la representación de los trabajadores, que ejercerá Raquel González, secretaria federal del sector ferroviario de UGT.

Además, los trabajadores de Rodalies mantendrán sus condiciones laborales actuales, recogidas en el convenio colectivo de Renfe.

En la fase inicial, Rodalies de Catalunya impulsará el Plan Estratégico y de Negocio, que definirá la organización interna, las unidades operativas y los procesos de gestión de la nueva operadora.

También se creará un órgano de gobernanza conjunto para la formación de maquinistas, con el centro de L’Hospitalet de Llobregat como referente.

Al mismo tiempo, se avanza en el traspaso de líneas e infraestructuras previsto en los acuerdos entre gobiernos. La primera actuación es la incorporación de la línea del Maresme al sistema ferroviario de la Generalitat.

Los siguientes traspasos previstos corresponden a las líneas de Puigcerdà, el Garraf y Manresa.