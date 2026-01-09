Ouigo cancela miles de plazas entre Madrid y Andalucía y Renfe activa un plan de rescate para los pasajeros afectados

Renfe refuerza sus servicios y ofrece trenes Avlo a precios reducidos para los afectados, y prevé ampliar la oferta según la demanda.

Los pasajeros de Ouigo afectados pueden cambiar su billete gratuitamente o cancelarlo con devolución y una indemnización de entre el 50% y el 200% del precio.

La reducción afecta a 14 servicios diarios: ocho trayectos de viernes a lunes y seis de martes a jueves en ambas rutas.

Ouigo cancela cerca de 15.000 plazas de tren entre Madrid y Andalucía por motivos operativos internos, afectando rutas hacia Sevilla y Málaga entre el 9 y el 22 de enero.

La compañía ferroviaria Ouigo ha cancelado cerca de 15.000 plazas de tren entre Madrid y Andalucía por razones operativas.

Así, entre los días 9 y 22 de enero la empresa francesa disminuye temporalmente su oferta en las rutas con Sevilla y Málaga.

En concreto, se reducen 14 servicios: ocho trayectos diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis de martes a jueves en las mismas rutas.

Las supresiones, según explica la compañía a este periódico, responden a "motivos operativos internos". Esta situación ha pillado por sorpresa a muchos usuarios que tenían un billete comprado con el operador.

Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación.

Esta indemnización puede ir desde el 50% hasta el 200% del precio del trayecto.

"La devolución del coste del billete y la indemnización se ingresa de manera inmediata en la cuenta con la que se realizó el pago", señalan desde Ouigo.

Plan de Renfe

En pleno caos ferroviario, Renfe ha respondido reforzando los servicios entre las dos comunidades autónomas.

Desde este viernes 9 de enero, la empresa pública ha puesto a disposición de los afectados dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes Avlo a precios reducidos, a partir de 7 euros.

En función de la demanda, Renfe reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y, si fuera necesario, programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas viajeras afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid–Málaga en ambos sentidos.

Renfe recuerda que la normativa establece que si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, ellos mismos pueden buscar un transporte público alternativo y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar.