Talgo firma un contrato en Uzbekistán por 80 millones para el mantenimiento de seis trenes de alta velocidad

Las claves nuevo Generado con IA Talgo ha firmado un contrato de 80 millones de euros con la empresa pública de ferrocarriles de Uzbekistán para el mantenimiento integral de seis trenes Talgo 250 durante diez años. Este acuerdo representa el mayor contrato de mantenimiento de Talgo en Uzbekistán tras más de 15 años de colaboración en el país. Los trenes Talgo 250 operan a una velocidad máxima de 230 km/h y cuentan con tecnología de pendulación natural que permite mayor velocidad en curvas. A diferencia de sus homólogos en España, los trenes Talgo en Uzbekistán operan sobre ancho fijo ruso de 1.520 mm y no requieren cambio de ancho.

Talgo ha firmado con la empresa pública de ferrocarriles de Uzbekistán (UTY) un contrato de mantenimiento integral de diez años por valor de cerca de 80 millones de euros para la flota de seis trenes Talgo 250, que actualmente operan en el país.

Este es el mayor contrato de mantenimiento de Talgo en Uzbekistán, tras más de 15 años de varios acuerdos sucesivos, según ha informado la empresa en un comunicado.

Los Talgo 250 operan a una velocidad comercial máxima de 230 kilómetros a la hora (km/h), aunque están diseñados para alcanzar los 275 km/h.

La historia de Talgo en Uzbekistán comenzó en 2009 con la adquisición de dos trenes Talgo 250 de nueve coches cada uno, que entraron en servicio en 2011. Posteriormente, en 2011 se firmó un segundo contrato para dos unidades adicionales de once coches, operativas desde 2017.

En 2019, UTY amplió la flota con otros dos trenes Talgo 250 de once coches cada uno y cuatro coches adicionales para elevar a once los coches de los dos trenes del primer contrato, que comenzaron a circular en 2021. De este modo, en total son seis trenes de once coches cada uno.

Los trenes Talgo 250 en Uzbekistán operan como la Serie 130 y 730 en España que prestan servicio Alvia. Cuentan con la tecnología de pendulación natural, que permite aumentar la velocidad en curvas gracias a la inclinación de las cajas.

A diferencia de los modelos españoles, en Uzbekistán no requieren cambio de ancho, ya que operan sobre el ancho fijo ruso de 1.520 mm.

Talgo, dedicada al diseño, fabricación y mantenimiento de trenes ligeros de alta velocidad, tiene presencia industrial, entre otros países, en España, Alemania, Dinamarca, Kazajistán, Uzbekistán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos.