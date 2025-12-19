CAF gana el megacontrato de trenes para Bélgica por 1.700 millones pese a las trabas de Alstom y las ONG

CAF defendió su respeto a los derechos humanos en sus actividades internacionales y finalmente se adjudicó el contrato de la empresa ferroviaria belga SNCB.

El proceso estuvo marcado por críticas de sindicatos y partidos belgas, además de ONG, debido a la participación de CAF en proyectos en Palestina ocupada.

El acuerdo abarca la fabricación de 180 trenes con capacidad para 54.000 plazas, con posibilidad de ampliar hasta 380 unidades adicionales.

CAF ha ganado el contrato para fabricar nuevos trenes en Bélgica por 1.700 millones de euros, superando a Alstom pese a polémicas y presiones políticas.

Fin al culebrón del contrato de trenes belgas. CAF se ha adjudicado oficialmente el contrato público convocado en Bélgica para fabricar nuevos trenes por 1.700 millones de euros.

Se trata de un acuerdo marco con un alcance base de 180 trenes (capacidad para 54.000 plazas), cuyo volumen ascendería a 1.700 millones de euros, contemplándose posibles ampliaciones futuras de suministro de hasta 380 unidades adicionales (capacidad para 170.000 plazas).

La compañía con sede en Beasain (Guipúzcoa) pone así fin a la incertidumbre que rodeaba a este contrato, que levantó una gran polémica en Bélgica.

En este país, la francesa Alstom ya tiene varias fábricas y los sindicatos y políticos criticaron que esta empresa no se llevase el contrato.

Sin embargo, el gestor público ferroviario de ese país, la SNCB, decidió el pasado mes de febrero adjudicar a la vasca este contrato, una decisión que fue anulada por el propio Consejo de Estado de Bélgica, que pidió que se justificase de una manera más detallada la elección de CAF.

Posteriormente, debido a las presiones de sindicatos y partidos belgas por la participación de CAF en un contrato en la Palestina ocupada ilegalmente por Israel, la SNCB pidió a la empresa vasca que confirmase que sus actividades respetan los derechos humanos e internacionales.

CAF lanzó un comunicado detallando su actividad en Cisjordania y defendiendo que sí respeta los derechos humanos, haciendo hincapié en que el tranvía que construye en Jerusalén beneficia al transporte tanto de judíos como de los árabes. No obstante, terminó entrando en una 'lista negra' de la ONU.

Finalmente este 19 de diciembre CAF se ha hecho con el contrato de SNCB, la empresa ferroviaria nacional belga, fundada en 1926 y que cuenta en la actualidad con una plantilla por encima de las 17.000 personas.

Transporta anualmente cerca de 250 millones de viajeros a través de sus 3.700 kilómetros de vías, operando líneas de trenes InterCity, Regionales y Suburbanos, conectando las principales ciudades y regiones belgas, y desarrollando un papel clave en la movilidad del país.