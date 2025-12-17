Talgo da entrada en su capital a la SEPI y al consorcio liderado por Sidenor y traslada su sede de Madrid a País Vasco

El nuevo accionariado de Talgo queda liderado por el consorcio vasco con el 27,4% y la SEPI con el 7,9%, tras la salida del fondo británico Trilantic.

El consejo de administración nombra a Rafael Sterling como nuevo director general y convoca una junta extraordinaria para ratificar cambios en la dirección.

La empresa traslada su sede social y fiscal de Madrid a Álava, retornando así a su lugar de origen.

Talgo incorpora a la SEPI y al consorcio vasco liderado por Sidenor en su capital, con una inversión conjunta de 150 millones de euros.

Talgo sella su nueva estructura de capital con la formalización de la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el consorcio vasco formado por Sidenor, Gobierno Vasco, BBK y Vital por 150 millones de euros.

En concreto, la entrada de la SEPI se ha llevado a cabo a través de una ampliación de capital de 45 millones de euros y la suscripción de una emisión de 300 bonos convertibles por 30 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En cuanto al consorcio vasco, ha suscrito otra emisión de bonos convertibles en acciones, en este caso de 750 unidades por un total de 75 millones de euros, en cumplimiento de los acuerdos firmados como parte del plan de reestructuración del fabricante de trenes con fábricas en Madrid y País Vasco.

El accionariado de Talgo queda así constituido de la siguiente manera: 27,4% del consorcio vasco (José Antonio Jainaga 7,8%, Finkatuz 7,8%, BBK 7,8% y Vital 3,9%),; Pegaso, un 9,3%, SEPI, un 7,8%; Torrblas, un 5%; Torreal, un 3,2%; autocartera un 0,7% y el resto free float en el mercado bursátil.

Asimismo, el consejo de administración ha aprobado en una reunión celebrada hoy el traslado del domicilio fiscal y social del fabricante de Madrid a Álava (País Vasco), donde estaba ubicada en su origen, en 1942, año de su fundación.

También se ha aprobado el cese de Gonzalo Urquijo como CEO de la compañía y el nombramiento de Rafael Sterling como director general.

El nuevo consejo ha incorporado a dos nuevos consejeros dominicales: José Antonio Jainaga y Maite Echarri en representación del Consorcio Vasco.

En el contexto de este proceso de remodelación se ha producido la salida de dos consejeros: María José Zueco y Mario Álvarez.

El consejo de administración ha quedado, por lo tanto, conformado por Carlos Palacio Oriol (presidente), José Antonio Jainaga, Maite Echarri, Antonio Oporto del Olmo, Marisa Poncela García y Gonzalo Urquijo.

Nueva junta

Por otro lado, el consejo de administración ha aprobado la convocatoria de una junta de accionistas general extraordinaria para el próximo 27 de enero, que se celebrará en Álava y que propondrá la ratificación de los consejeros dominicales José Antonio Jainaga y Maite Echarri.

En el orden del día también se incluye el nombramiento como dominical de Juan Antonio Corchero en representación de SEPI, así como de dos nuevos consejeros independientes: Arantza Estefanía y Ricardo Chocarro. Asimismo, se ratificará la salida de Gonzalo Urquijo como consejero.

Otros acuerdos

A estas operaciones se suman las acometidas este martes, cuando Talgo suscribió un contrato sindicado de hasta 770 millones de euros -estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de 120 millones-, así como una línea de avales de 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Dentro del consorcio vasco, Sidenor, el Gobierno Vasco y BBK cuentan cada uno con una participación del 28,6%, mientras que Vital controla el 14%.

Sobre el capital de Talgo, su participación supone el 27,4%, mientras que la de la SEPI se sitúa en el 7,9%.

Todo este plan permitirá la salida del fondo británico Trilantic, que lleva años buscando comprador para su participación. La empresa húngara Magyar Vagon lanzó una opa para comprar Talgo pero el Gobierno la vetó por razones de "seguridad nacional".