Talgo suscribe una financiación de hasta 770 millones y una línea de avales de 500 millones

Esta operación responde a los acuerdos aprobados en la última junta extraordinaria de accionistas, en el marco del plan de reestructuración de capital de la compañía.

Talgo ha formalizado un contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros -estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de 120 millones-, así como una línea de avales de 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

La compañía ha ejecutado estas operaciones en cumplimiento delos acuerdos aprobados en la última junta extraordinaria de accionistas.

Todo ello con el objetivo de seguir adelante con el plan de reestructuración de su capital y dar entrada al Estado -a través de la SEPI- y al consorcio vasco formado por Sidenor, Gobierno Vasco, BBK y Vital.

"La formalización de estos acuerdos supone un fortalecimiento financiero significativo del balance de Talgo, aportando un perfil de deuda que se adapta a las necesidades de sus proyectos y plan de crecimiento", ha señalado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las próximas operaciones que el fabricante de trenes tendrá que llevar a cabo serán una ampliación de capital de 45 millones de euros, la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por 30 millones de euros y la emisión de otros 750 bonos convertibles de 75 millones.