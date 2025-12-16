Talgo alcanza un acuerdo con Deutsche Bahn para reducir el pedido de los trenes Intercity

Este acuerdo se produce tras la aprobación de la nueva estructura de capital en Talgo, con la entrada de la SEPI y un nuevo plan de financiación.

Talgo ha formalizado un acuerdo con la operadora Deutsche Bahn para disminuir el pedido de trenes Intercity (Talgo 230) pasando de 79 a 60 trenes. Es decir, 19 unidades menos.

Así lo han sellado a través de un Settlement Agreement, en el que se mantiene el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 trenes.

También añade un nuevo contrato de mantenimiento para overhauls a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos.

El pasado 30 de septiembre, durante la presentación de resultados del fabricante, ya se anunció la intención de reducir el pedido de trenes.

Un poco antes, el 15 de septiembre, Talgo entregó a la operadora alemana el primer tren ICE L (InterCity Express – Low Floor).

Los trenes ICE L fueron presentados en una ceremonia en Berlín en octubre, a la que acudieron los principales directivos de Talgo.

Son parte de la plataforma tecnológica Talgo 230 de trenes Intercity (larga distancia), que Talgo también está suministrando a la operadora danesa DSB (nombre comercial EuroCity, 16 unidades) y que suministrará a la operadora global con sede en Alemania Flix: 65 unidades, con 30 pedidas ya en firme.

Este acuerdo llega justo después de que la junta de Talgo aprobase el pasado 12 de diciembre la nueva estructura de capital con la entrada de la SEPI en su accionariado y el plan de financiación.