Óscar Puente anuncia que el nuevo abono único entrará en funcionamiento el 19 de enero

Puente critica a la oposición y realiza autocrítica sobre la gestión del PSOE, mencionando el caso de José Luis Ábalos y descartando una remodelación de Gobierno.

El objetivo es integrar todos los modos de transporte gestionados por las comunidades autónomas en el futuro.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que "el 19 de enero será el primer día de uso" del nuevo abono único de transporte, un proyecto en el que el Gobierno lleva “dos años trabajando"

Puente ha explicado que "los descuentos se prorrogan" y que el nuevo título es "un producto a más de lo que ya hay. El abono de Cercanías seguirá existiendo". El nuevo sistema permitirá "combinar distintos tipos de transporte" y será "una fórmula habitual vía convenio" entre el Estado y las comunidades autónomas.

En una entrevista en TVE, el ministro ha recordado que "ya en enero del año pasado se anunció el abono único para 2026", y que "este abono único entra en vigor en su fase más inicial, que es abonar los títulos de carácter estatal, pero el propósito es integrar todos los modos de transporte del país que hoy están en manos de las CCAA".

Puente se ha mostrado optimista sobre la adhesión de las autonomías al nuevo modelo: "Estoy convencido de que a medida que este título vaya funcionando, las CCAA se irán integrando, como ha ocurrido en Alemania".

En el ámbito político, el ministro ha reprochado a la oposición su actitud en el actual contexto parlamentario: "Una derecha que no acepta los resultados electorales y que busca todas las fórmulas para que la legislatura acabe cuanto antes", ha afirmado, recordando que "levamos 52 leyes aprobadas en lo que va de mandato".

Puente ha hecho también autocrítica dentro del PSOE: "Todo esto que está pasando nos va a servir para no pensar que porque somos el PSOE no nos va a pasar. Hemos actuado con un exceso de confianza".

Y ha añadido que "formo parte de una organización que tiene casi 150 años de vida. El PSOE es el instrumento" para seguir avanzando políticamente.

Sobre el caso de José Luis Ábalos, Puente ha sido contundente: "Ha puesto por delante el interés personal y mucha estupidez, porque se han hecho daño a sí mismos".

Respecto a las peticiones de Sumar de una remodelación interna, ha zanjado que "la remodelación de Gobierno está completamente fuera de lugar y no guarda relación, porque no hay relación entre casos de acoso y el Gobierno".