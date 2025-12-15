El Gobierno anuncia un abono único para viajar por el país en Cercanías, Media Distancia y autobús por 60 euros

Se espera que en el futuro se sumen las redes de transporte público autonómicas y locales a esta iniciativa.

La medida, que beneficiará a dos millones de usuarios, permitirá ahorrar hasta un 60% en el gasto mensual de transporte público.

El precio del abono se reduce a 30 euros para jóvenes menores de 26 años.

El Gobierno ha anunciado un abono único de transporte que permitirá viajar por toda España en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales por 60 euros.

A partir del 15 de enero, entra en vigor el abono único de transportes para viajar por toda España por un precio de 60 euros. Tarifa que se rebaja a los 30 para los jóvenes menores de 26.

Este abono sólo será para viajar en los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús estatales.

Aunque se espera que se vayan adhiriendo progresivamente todas las redes de transporte público autonómicas y locales.”

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La Moncloa en un acto de balance del curso político.

Y será en el último Consejo de Ministros del año, llevaremos un Real Decreto Ley en el que, además de extender las ayudas al transporte, vamos a crear un abono único de transportes.

Según el Gobierno, la medida beneficiará a dos millones de usuarios. Un trabajador que viaje a diario de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público.

