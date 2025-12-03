El Supremo pide al Gobierno la información reservada que usó para denegar la opa húngara sobre Talgo

Esta sociedad estaba conformada por el fondo inglés Trilantic, la familia Oriol (fundadores de Talgo) y la familia Abelló, y era el vehículo a través del cual todos ellos controlaban el 40% del capital del fabricante de trenes.

La oferta húngara por Talgo fue públicamente aceptada por Pegaso, ya que ofrecía hasta 5 euros por acción, por lo que el veto del Gobierno truncó las expectativas de Trilantic de vender sus acciones a un precio superior al que finalmente las va a vender al consorcio vasco encabezado por Sidenor (4,25 euros).

Por ello, Pegaso acudió a la justicia para obligar al Gobierno a que entregue toda la documentación en la que se basó para argumentar el veto a la empresa húngara. En su momento, el Ejecutivo aseguró que lo hacía por motivos de "seguridad nacional".

De hecho, el propio CNI participó en la elaboración de la información que el Gobierno usó para denegar la opa, concretamente los documentos identificados con los números 73 y 96, según la información adelantada por El Periódico.

Esta última orden del Supremo se produce al levantar la suspensión del recurso principal después de que otro recurso conexo finalizara por desistimiento.