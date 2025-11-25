Del billete cerrado al sistema abierto: llega una nueva forma de moverse por Madrid

El reto actual es garantizar una transición ordenada hacia sistemas abiertos, asegurando accesibilidad, interoperabilidad y sostenibilidad en todos los medios de transporte.

Casos internacionales como Londres, Singapur y Filipinas sirven de referencia para Madrid en la implantación de soluciones de pago abiertas, interoperables y dinámicas.

Expertos destacan la importancia de sistemas de ticketing avanzados y la adopción de tecnologías como inteligencia artificial y pagos digitales para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia del servicio.

Madrid avanza hacia un sistema de pago abierto en el transporte público, dejando atrás el modelo de billete cerrado, con la colaboración de empresas tecnológicas y operadores.

Destacados representantes del sector de la movilidad han protagonizado el encuentro Open Mobility Payments: Del billete cerrado al sistema abierto. Organizado por Kentkart y Getnet, esta iniciativa contó con la apertura de Alfonso Sánchez, director Gerente de EMT Madrid.

Un punto de reflexión en el que compañías de distinta índole, representantes de operadores y gestores de transporte público reflexionaron sobre los retos que deben afrontarse en la presente transición rumbo a sistemas de pago abiertos.

En la apertura del evento, Alfonso Sánchez, destacó los pasos que la agrupación ha realizado en su apuesta por integrar las últimas tendencias tecnológicas, desde la transformación de su flota a la integración de servicios como la bici eléctrica en su oferta o la apertura de la primera hidrogenera de la red madrileña.

Ahora, la implementación de la inteligencia artificial o los servicios de bus a demanda o los primeros pasos de los servicios autónomos forman parte ya del presente del transporte madrileño destacó el director Gerente de EMT Madrid.

Una nueva etapa en la que contar con los servicios de pago más avanzados será clave.

“Los diferentes actores necesitan interactuar para el mejor servicio. El cliente busca una experiencia única. No podemos pensar en canales únicos ni en sistemas de pago únicos. Es el final de los sistemas cerrados. Sistema confiable que permita al cliente saber lo que va a pasar de forma sencilla y sin que ninguna de las piezas quede atrás”, destacó Alfonso Sánchez.

El evento continuó con una mesa de debate centrada en las tendencias y los casos de éxito a nivel internacional en la que participaron Carlos Acha, Director de Tecnología e Innovación de EMT, Çınar Basmacı, CEO de Kentkart; Carlos Manuel García, Director Infrastructure & Transport de KPMG y Pablo Antoñanzas, responsable de desarrollo de negocio de Sherpa AI y que fue moderada por Antonio Babío, Corporates & CIB Manager en Getnet Europe del grupo Santander.

Babío recordó como hace ya una década comenzaron a buscar inspiración en otros países para entender qué tendencias se estaban transformando en nuevos casos de uso dentro del transporte. “Nuestro principal objetivo es hacer la vida fácil a los usuarios gracias a tener los sistemas más adecuados a sus necesidades”.

Durante su intervención, Carlos Acha, director de Tecnología e Innovación de la EMT, subrayó la importancia de los sistemas de ticketing como una pieza clave en la modernización del transporte público.

“Invertir en ticketing es invertir en las ciudades y en hacer más fácil la vida de las personas”, destacó.

Acha puso como ejemplo los casos de Londres y Singapur, donde la implantación de soluciones avanzadas ha permitido optimizar los costes para los usuarios y avanzar hacia modelos de pago sin efectivo y dinámicos, que se adaptan al comportamiento real del viajero.

Çınar Basmacı, CEO de Kentkart, destacó cómo la transición hacia los sistemas Account-Based Ticketing (ABT) está transformando la movilidad en países como Filipinas, donde “cientos de miles de personas ya están pagando con soluciones abiertas y sin efectivo”.

Explicó que en Manila están pasando de un sistema centrado en el coche a una nueva realidad en la que el transporte público se adapta a las necesidades de los usuarios para convertirse en la opción más conveniente.

“El mundo no avanza al mismo ritmo, pero el futuro pasa por el acceso seguro y las identificaciones electrónicas, que cambiarán muchos de los conceptos actuales”, señaló.

Carlos Manuel García, Director de Infrastructure & Transport en KPMG, señaló que la adopción de sistemas Account-Based Ticketing abre la puerta a un modelo de mobility as a service, impulsado por la interoperabilidad entre transporte público y micromovilidad.

De izquierda a derecha: Antonio Babío, Corporates & CIB Manager en Getnet Europe del grupo Santander; Carlos Acha, Director de Tecnología e Innovación de EMT, Çınar Basmacı, CEO de Kentkart; Carlos Manuel García, Director Infrastructure & Transport de KPMG y Pablo Antoñanzas, responsable de desarrollo de negocio de Sherpa AI.

Destacó ejemplos como los Países Bajos, primer país en implantar en 2023 un sistema de ticketing nacional y sin fricciones, o Londres, donde un programa educativo ayudó a generar confianza ciudadana y redujo drásticamente los tiempos frente al sistema anterior.

“El cambio hacia modelos abiertos no solo transforma los front-end, sino también los back offices y la analítica de datos, elementos clave para mejorar la eficiencia del sistema”, apuntó.

Por último, Pablo Antoñanzas, responsable de Desarrollo de Negocio de Sherpa AI, señaló que la hiperpersonalización será el gran cambio que traerá la inteligencia artificial al transporte público.

“Podremos diseñar sistemas de pago dinámicos según la demanda y anticiparnos a las necesidades del usuario gracias al análisis de datos”, explicó. Según Antoñanzas, la IA permitirá pasar de reglas fijas a modelos predictivos capaces de identificar patrones, aprender de otras ciudades y adaptar cada experiencia a las condiciones y capacidades de cada persona.

Retos

La segunda y última de las mesas, moderada por Manuel Ruiz de Velasco, coordinador de Proyectos Tecnológicos en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, contó con la participación de Federico Caro, CIO y responsable de transformación digital de Grupo Ruiz; Nacho Santalla, Director TIC de Arriva; Luis Palomares, Jefe de la Unidad de información y accesibilidad de ONCE y Raúl Pérez de la Ossa, Director Data Insights & AI de Alsa.

Ruiz de Velasco destacó la solidez de los sistemas actuales y la necesidad de situar al usuario en el centro de la próxima transformación.

“Nuestros sistemas han sido muy robustos, pero ahora el reto es que la migración a modelos abiertos sea sencilla y mejore la experiencia del viajero”, señaló.

Subrayó además que la tecnología es la llave para facilitar la vida de las personas y reforzar el uso del transporte público.

Según explicó, la estrategia del Consorcio se apoya en tres ejes: una oferta más sostenible y universal, mejor información en tiempo real, y pagos abiertos en todas las líneas y rutas, con el objetivo de seguir ofreciendo “uno de los mejores servicios de transporte del mundo”.

Por su parte, Raúl Pérez de la Ossa, Director de Data Insights & AI en Alsa, comparó el proceso hacia los sistemas abiertos de movilidad con la llegada del euro en Europa.

“Hasta entonces, cada país tenía su propia moneda; ahora, los usuarios del transporte todavía perciben un conjunto de islas desconectadas. Los sistemas abiertos serán el euro de la movilidad”, explicó.

Pérez de la Ossa subrayó que el sector vive un momento decisivo, marcado por la electrificación, los pagos digitales y la automatización, y que la clave está en abordar esta transición “de forma ordenada, dejando un legado tecnológico sólido para el futuro”.

En este sentido, Federico Caro, CIO y responsable de Transformación Digital de Grupo Ruiz, señaló que el sector del transporte vive un momento diferencial, marcado por el paso “de las pasarelas de pago a las plataformas de pago”.

Explicó que el reto es avanzar “de un modelo físico a uno basado en software”, en el que el usuario no perciba el sistema de pago y disfrute de una experiencia segura e interoperable, independientemente del medio de transporte que elija.

Caro destacó el papel de tecnologías como blockchain, la nube y los sistemas de gestión de datos e información para impulsar un transporte más inteligente.

Además, destacó la importancia de que desde las autoridades se coordine “la renovación tecnológica junto con los operadores y alinearnos con las referencias europeas”, aseveró.

Nacho Santalla, Director TIC de Arriva, subrayó la importancia de garantizar la misma calidad de servicio para todos los usuarios en un momento de transición entre sistemas tradicionales y modelos abiertos.

“Entramos en una etapa de convivencia en la que tendremos que mantener los sistemas antiguos mientras fomentamos los nuevos”, señaló.

Recordó además que la tecnología evoluciona con gran rapidez: “Lo que hoy consideramos el último grito será obsoleto en cinco años; por eso es esencial tenerlo en cuenta en cualquier proceso de renovación tecnológica”.

Durante su intervención Luis Palomares, jefe de la Unidad de Información y Accesibilidad de la ONCE, invitó a realizar un ejercicio de reflexión sobre la accesibilidad como elemento central en el diseño de los nuevos sistemas de transporte.