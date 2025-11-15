Por qué Renfe no quiere volver a indemnizar como antes: el retraso medio de los AVE supera los 15 minutos desde abril

Renfe se opone a la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible que le obliga a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE. Más allá de estar en desventaja frente a Ouigo e Iryo, hay otra razón que se esconde tras este rechazo.

Y es que desde el mes de abril de este año, de media, los servicios de AVE y larga distancia (también Avlo) superaron los 15 minutos de retraso. El peor mes fue junio, con 19 minutos de media, aunque julio y agosto también rozaron esos 19 minutos de demora.

Y es precisamente a partir de esos 15 minutos donde Renfe decidió en julio de 2024 realizar un cambio en su política de indemnizaciones.

Con el nuevo sistema (el actual), las compensaciones son del 50% para retrasos de más de 60 minutos, cuando antes bastaba con que un retraso fuera de sólo un cuarto de hora.

Y para cobrar todo el billete el tren debe sufrir una demora de más de 90 minutos (antes con 30 minutos era suficiente).

Ese cambio en la política de indemnizaciones se llevó a cabo hace un año tras analizar los datos de 2023. Durante ese año, en torno al 7% de los trenes de Renfe (3.967 de 57.088 convoyes) sufrieron demoras superiores a 15 minutos.

La duración media de sus retrasos fue de 21 minutos, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En total, Renfe desembolsó cerca de 42 millones en concepto de indemnizaciones.

Pero con el cambio de política, el operador público calculó un ahorro de cerca de 30 millones de euros al año, según Efe.

Por lo que volver a la antigua política de indemnizaciones tendría un coste para Renfe que se reflejaría en sus cuentas. Unas cuentas que, por cierto, aún siguen arrojando pérdidas.

Renfe rechaza la enmienda

La enmienda para recuperar las anteriores indemnizaciones se votó el pasado jueves en el Congreso y se aprobó gracias al apoyo de Vox, Junts, ERC, Podemos y BNG.

Automáticamente, tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como Renfe, rechazaron volver a su antigua política.

"La aplicación de unas compensaciones diferentes a las actuales, en un mercado liberalizado como el del sector ferroviario en el que operan más compañías, dejaría a Renfe en inferioridad de condiciones respecto de sus competidores", justifican fuentes de Renfe a este periódico.

Desde Renfe no entienden que dicha enmienda les penalice sólo a ellos como empresa española y pública, y no a las empresas como Ouigo e Iryo.

Intervención del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este miércoles en el Congreso.

Cabe recordar que tanto Ouigo como Iryo reembolsan el 50% del coste del billete cuando el retraso supera los 60 minutos, y el 100% cuando el retraso excede los 90 minutos. Es decir, igual que Renfe.

Adicionalmente, Ouigo da un vale por valor del 50% del billete en caso de retraso superior a 30 minutos e inferior a una hora.

Pese a la enmienda, el operador público asegura que "evaluará la fórmula jurídica correspondiente para seguir aplicando las compensaciones vigentes".

Así que está por ver si Renfe se ve obligada a recuperar su antigua política o si consigue encontrar una fórmula para evitarlo.

Peor puntualidad

Más allá de las cifras de Renfe, en general, la puntualidad en los servicios ferroviarios ha empeorado.

¿Las razones? Según la CNMC tiene que ver con el elevado número de obras en ejecución en la red, que aumentan la probabilidad de incidencias.

También afecta la remodelación de las principales estaciones de alta velocidad (Chamartín y Atocha, en Madrid).

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en 2024 circularon por la red de alta velocidad 106.282 trenes, un 46% más que en 2019.

El incremento de la oferta de servicios está relacionado con un empeoramiento del índice de puntualidad.

Un retraso o una incidencia en un tren tiene la virtualidad de afectar a más trenes que antes.

Otros factores que afectan también son la disponibilidad de maquinistas y el mantenimiento del material rodante y la infraestructura.

Para que la puntualidad se mantenga como una ventaja competitiva del ferrocarril, la CNMC asegura que es necesario revisar el sistema de incentivos, estableciendo objetivos de puntualidad y las correspondientes penalizaciones en caso de incumplimiento.

Pese a esta situación, los servicios de alta velocidad se situaron en cabeza en términos de satisfacción global.

El AVE fue el mejor valorado, con un 58% de usuarios satisfechos, seguido de Ouigo e Iryo (56%), Avlo (5%) y Avant (48%), según datos del Panel de Hogares de la CNMC correspondiente al segundo trimestre de 2025.