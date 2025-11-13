Transportes rechaza el mandato del Congreso para que Renfe recupere las indemnizaciones por retraso a partir de 15 minutos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado la eficacia que tendrá que la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible obligando a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, pues recuerda que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia.

Fue en julio de 2024 cuando la empresa pública decidió suprimir las indemnizaciones por esos retrasos y fijarlos sólo a demoras de al menos 60 minutos.

En concreto, ahora Renfe devuelve el importe íntegro del billete de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supere los 90 minutos (30 minutos antes), mientras que abonará el 50% para retrasos de más de 60 minutos (15 minutos antes).

El PP ha venido pronunciándose en contra de este criterio desde entonces y aprovechó el paso de la Ley de Movilidad Sostenible por el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para introducir una enmienda que obligue a Renfe a recuperar sus indemnizaciones antiguas.

La enmienda se ha votado este jueves en el Congreso y se ha aprobado gracias al apoyo de Vox, Junts, ERC, Podemos y BNG, por lo que finalmente se verá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con el resto de la ley.

Sin embargo, el titular de Transportes duda de la eficacia de esta propuesta por dirigirse únicamente a un agente del sector y no a otras operadoras como Ouigo o Iryo.

"A ver qué recorrido tiene", ha dicho Puente momentos después de aprobarse la enmienda.

Tasas de Aena

Por otro lado, el Congreso ha rechazado este jueves congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026.

La congelación de las tasas de Aena no ha conseguido prosperar porque el PP sólo ha sumado el apoyo de Vox, mientras que los partidos del Gobierno (PSOE, Sumar), Junts, ERC, Bildu y PNV han votado en contra de la medida y el BNG se ha abstenido.

De su lado, la enmienda que recupera la antigua política de indemnizaciones por retrasos ha salido adelante gracias al apoyo de Junts, ERC, Podemos y BNG y a pesar del voto en contra de PSOE y Sumar.

A su vez, el PP ha conseguido 'colar' otras enmiendas que no contaban con el visto bueno del Gobierno, como estudiar una revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) o revisar el mapa concesional de autobuses para garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del bus estatal en los pueblos.