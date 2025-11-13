Talgo registra un Ebitda negativo de 3,3 millones a septiembre por el impacto de Alemania y EEUU

El fabricante de trenes Talgo registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) negativo de -3,3 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, frente al positivo de 57,7 millones de euros del año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Detrás de esta caída del Ebitda está el ajuste de su proyecto en Alemania para DeusTche Banh, así como el impacto procedente del cierre de un proceso judicial por su proyecto en Los Ángeles (Estados Unidos).

Asimismo, el fabricante de trenes ingresó 443,1 millones de euros en este mismo periodo, lo que supone una caída del 11% respecto a los 497,8 millones del mismo periodo del año pasado, debido también al Efecto de su contrato en Alemania.

No obstante, no ofrece datos sobre el beneficio neto de la compañía, que en los últimos meses venían registrando continuas pérdidas.

Durante este periodo, Talgo ha entregado a la operadora alemana Deutsche Bahn (DB) las primeras unidades Talgo 230.

No obstante, Talgo y DB continúan las negociaciones para reducir el alcance del contrato de fabricación de los ICE L de 79 a 60 trenes, como se comunicó el pasado 30 de septiembre.

En ese mismo sentido, los primeros trenes Talgo 230 para la operadora danesa DSB fueron certificados y entregados en las últimas semanas. A día de hoy, prestan servicio de forma rutinaria entre Copenhague (Dinamarca) y Hamburgo (Alemania) con el nombre comercial EuroCity.

Estabilización

La compañía mantiene las previsiones para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2025, y espera unos ingresos equivalentes a más de 600 millones de euros, excluyendo el impacto del contrato con Deutsche Bahn.

Conforme a esas mismas previsiones se espera que el Ebitda se sitúe para el año fiscal en el rango de los 40-50 millones excluyendo los citados impactos, y cercanos a cero una vez tomados en cuenta.

Talgo espera además formalizar contratos adicionales antes de que termine el año, de diversos tipos y en diferentes mercados. Con esos contratos se cerraría el año con la cartera de pedidos en nuevos máximos históricos y con un récord de adjudicaciones.

Todo ello después de que la operadora privada Flix, la primera que aspira a competir en todo el espacio europeo adjudicase el pasado mes de mayo a Talgo el suministro y el mantenimiento de hasta 65 trenes de alta velocidad europeos de la plataforma Talgo 230 por 2.400 millones de euros, con un primer bloque de 30 unidades valorado en 1.060 millones de euros.

Reforzamiento patrimonial

Como parte del proceso de cambio accionarial y tras los diferentes acuerdos entre las partes, Talgo convocó ayer una Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 12 de diciembre. En ella se someterán a aprobación de los accionistas las diferentes medidas para el reforzamiento patrimonial de Talgo.

Se trata por una parte de la ampliación de capital por valor de 45 millones de euros, que dará entrada en el accionariado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 7,88% del capital.

Tras la ampliación, el consorcio inversor (formado por Clerbil, Finkatze Kapitala Finkatuz, Fundación Bancaria BBK y Fundación Bancaria Vital) contará por su parte con un 27,4%.

En la Junta se votará además la emisión de bonos convertibles, uno de 30 millones suscrito por SEPI, y otros 75 millones suscritos por un consorcio financiador (formado a su vez por Ekarpen Private Equity, SA, la Fundación Bancaria BBK, Clerbil, SL y la Fundación Bancaria Vital).

Fortalecimiento financiero

La próxima Junta General Extraordinaria someterá además a la aprobación de los accionistas la nueva estructura de financiación, en formato sindicado, con líneas de crédito de 770 millones de euros y una línea de avales sindicada asegurada por las entidades financieras de 500 millones de euros.

Se prevé que, una vez confirmadas en su caso por la Junta General, y sujetas a la materialización de la operación corporativa, estas medidas de reforzamiento patrimonial y de fortalecimiento financiero se formalicen antes de que acabe el año.

A 30 de septiembre y por tanto sin tener en cuenta las adjudicaciones que se espera que se materialicen en las próximas semanas, la cartera de pedidos de Talgo asciende a 4.813 millones de euros. Se prevé que ascienda a más de 7.000 millones una vez se cumplan las condiciones precedentes y se formalicen los contratos ya adjudicados.