Jainaga cierra la compra del 29,7% de Talgo por 156 millones de euros y pone en marcha el plan de rescate

El consorcio, que incluye a Sidenor, Fundación Bancaria BBK, Fundación Bancaria Vital y Finkatuz (Gobierno vasco), aportará otros 75 millones de euros para completar el rescate de Talgo.

El acuerdo está sujeto al cumplimiento de condiciones como la suscripción de acuerdos de financiación y la aprobación de la nueva estructura financiera en una junta extraordinaria de accionistas.

La operación activa el plan de rescate de Talgo, aprobado por el Gobierno, que incluye la entrada de la SEPI en el accionariado con un 7,8% y una aportación total de 75 millones de euros.

El consorcio vasco liderado por Sidenor ha cerrado la compra del 29,7% de Talgo, adquiriendo las acciones a Trilantic por 156,6 millones de euros.

El consorcio vasco liderado por Sidenor sella la compra a Trilantic del 29,7% de Talgo por 156,6 millones de euros, tal y como confirma el fabricante en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación estaba en duda tras conocerse recientemente que la Audiencia Nacional había abierto una investigación a José Antonio Jainaga (presidente de Sidenor) por la venta de acero a Israel de forma presuntamente irregular.

La compra -anunciada el 14 de febrero de este año- se ha cerrado a un precio fijo por acción de 4,25 euros (lo que representa un total de 156.675.604 euros por la totalidad de las 36.864.848 acciones) más un precio variable.

El acuerdo queda sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas no más tarde del 31 de enero de 2026.

Aquí se incluyen la suscripción por Patentes Talgo SL y determinadas entidades financieras y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación de ciertos acuerdos de financiación e instrumentos de cobertura y otros usuales en este tipo de operaciones.

Asimismo, las condiciones incluyen que Trilantic (a través de Pegaso) no adquirirá acciones de Talgo ni ejercitará su derecho de designación de consejeros del consejo de administración del fabricante mediante el sistema de representación proporcional o de otro modo.

En un comunicado, Sidenor detalla que el siguiente paso en el proceso será la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo.

En ella se deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía, imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo.

El grupo vasco asegura que con esta operación “Talgo iniciará esta nueva etapa con un proyecto sólido, de futuro, y un fuerte componente industrial y tecnológico, en un momento de crecimiento firme del sector ferroviario de alta velocidad”.

Plan de rescate

Por tanto, el cierre de la operación supone la puesta en marcha del plan de rescate de Talgo que el Gobierno aprobó en julio.

Dicho plan autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a entrar en el accionariado de la compañía con un 7,8% (a través de una ampliación de capital de 45 millones de euros) y una emisión de deuda por 30 millones.

Con lo que su aportación total sumará los 75 millones, vinculado al cumplimiento de determinadas condiciones.

Entre ellas, que el consorcio liderado por Sidenor entre en el accionariado con la compra del 29,7% del capital al fondo Trilantic. Algo que se acaba de cumplir.

Además, se especificaba que tenían que aportar otros 75 millones para que la operación salga adelante.

En total, 150 millones para rescatar al fabricante de trenes a través del consorcio liderado por Sidenor (a través de Clerbil, vehículo de inversión del presidente del grupo industrial, José Antonio Jainaga), Fundación Bancaria BBK, Fundación Bancaria Vital y Finkatuz (el Gobierno vasco).

Asimismo, la operación quedó supeditada a que los bancos también pongan dinero en la compañía. En concreto, las entidades financieras tendrán que poner en marcha una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos.