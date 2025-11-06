Boeing evita cargos penales en Estados Unidos por los dos accidentes mortales del 737 MAX en 2018 y 2019

Las claves nuevo Generado con IA Boeing ha evitado cargos penales en Estados Unidos por los dos accidentes mortales de aviones 737 MAX ocurridos en Indonesia y Etiopía en 2018 y 2019, con un saldo de 346 fallecidos. El juez federal de Texas aprobó el acuerdo de no enjuiciamiento entre Boeing y el Departamento de Justicia, que obliga a la compañía a pagar o invertir 1.100 millones de dólares en multas, compensaciones y medidas de seguridad. El magistrado reconoció que el acuerdo no garantiza la responsabilidad necesaria para la seguridad de los pasajeros, pero afirmó carecer de autoridad para rechazarlo porque los fiscales actuaron de buena fe. Con esta sentencia se cierra la batalla legal por el cargo de conspiración criminal relacionado con los accidentes, atribuidos a un sistema defectuoso de control de vuelo en los aviones 737 MAX.

Boeing ha evitado cargos penales por los dos accidentes mortales de sus aviones 737 MAX, en los que murieron 346 personas en Indonesia y Etiopía en 2018 y 2019. El juez federal de Fort Worth (Texas), Reed O'Connor, ha aceptado este jueves la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de desestimar la causa penal contra el fabricante y aprobar un acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado por las partes.

Esta decisión judicial allana el camino para el acuerdo previo que exige al fabricante de aviones pagar o invertir 1.100 millones de dólares (953,5 millones de euros) en conceptos de multas, compensación para las familias de las víctimas y medidas internas de seguridad y calidad.

En el fallo escrito, recogido por Bloomberg, el juez ha afirmado que el nuevo acuerdo "no garantiza la responsabilidad necesaria para asegurar la seguridad de los pasajeros". Sin embargo, O'Connor ha asegurado que carece de autoridad para rechazar el acuerdo porque los fiscales no actuaron de mala fe al ejecutarlo.

"El tribunal reconoce que no tiene autoridad para denegar la autorización porque no está de acuerdo con el Gobierno en que desestimar la información penal en este caso redunda en interés público", ha añadido.

El Gobierno de Estados Unidos afirmó que Boeing había incumplido el acuerdo de 2021 y recomendó presentar cargos penales. Entonces, el fabricante aceptó declararse culpable, pagar una multa e instalar un supervisor corporativo independiente, aunque esta propuesta fue rechazada en diciembre por el juez.

En su versión, afirmó que el acuerdo disminuía su papel a la hora de garantizar que la compañía cumpliera sus promesas y que el proceso de selección de un supervisor independiente se basaría en políticas de diversidad, equidad e inclusión, lo que, según el juez, impondría indebidamente la raza en la decisión de contratación.

En marzo de este año, O'Connor ordenó a Boeing que se sometiera a juicio en junio. Antes de la fecha prevista para el juicio, los fiscales anunciaron el nuevo acuerdo con el fabricante de aviones que resolvería el caso, hasta materializarse este jueves.

Esta sentencia resuelve la larga batalla legal de Boeing por un cargo de conspiración criminal relacionado con los accidentes del vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018 y del vuelo 302 de Ethiopian Airlines en marzo de 2019, en los que murieron 346 personas. Ambos accidentes mortales estuvieron relacionados con un sistema de control de vuelo defectuoso.