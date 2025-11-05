El Senado da luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible con enmiendas del PP para derogar el cierre de las nucleares

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 5 de noviembre de 2025, Europa press

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible. La ha remitido al Congreso (que le dará el visto bueno definitivo) con más de ochenta enmiendas del PP. Entre ellas, la derogación del calendario del cierre de las centrales nucleares, la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena o la recuperación de la política de indemnizaciones por retrasos de Renfe.

Con todo, la Cámara Baja es la que debe dar visto bueno definitivo a estos cambios, algo que parece improbable en gran parte de ellos dada la aritmética del Congreso. Votará las enmiendas introducidas en la Cámara Alta durante la sesión plenaria de la semana que viene. Una vez concluido este trámite, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la comisión previa del Senado que tramitó el dictamen de la ley con todas estas enmiendas, el texto fue aprobado en su conjunto con la mayoría absoluta del PP, más la abstención de Junts, ERC y PNV.

En el pleno del Senado que ha aprobado su remisión al Congreso con las enmiendas, los senadores del PP y del PSOE han votado a favor, y Vox ha votado en contra.

En el Congreso, la ley se aprobó con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, frente a los votos en contra de PP, Vox y UPN, así como con la abstención de Podemos.

En el Senado, Vox intentó vetarla al completo, pero el PP optó por devolverla al Congreso con sus enmiendas, con el fin de poder aprobar alguna de ellas junto a otros partidos del bloque de investidura, según recoge Europa Press.

Entre ellas destaca la derogación del calendario del cierre de las centrales nucleares, un asunto sobre el cual el Congreso ya se posicionó en febrero a través de una proposición no de ley, a favor de prorrogar la vida útil de las nucleares, con el voto favorable de PP, Vox, UPN y la abstención de ERC y Junts.

Renfe

El PP también ha propuesto recuperar las indemnizaciones por retrasos en la alta velocidad, lo que supondría devolver la mitad del precio del billete a partir de 15 minutos de retraso y el 100% del mismo a partir de los 30 minutos. En septiembre, un 16,2% de los trenes llegaron más de 15 minutos tarde, y un 7,8% tras más de media hora.

Otras de las enmiendas son congelar las tasas de los aeropuertos hasta 2031 o diseñar el actual mapa confesional de autobuses estatales frente al diseño que ya está realizando el Gobierno.