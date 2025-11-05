Madrid-París en 6 horas: Bruselas plantea una red europea de alta velocidad para 2040 por 550.000 millones

La financiación provendrá de fondos europeos, presupuestos nacionales, préstamos del Banco Europeo de Inversiones y aportaciones privadas, aunque la estrategia detallada se anunciará en 2026.

El plan contempla eliminar cuellos de botella transfronterizos, mejorar la compra de billetes, impulsar la digitalización y reforzar la coordinación entre países y operadores.

El coste estimado para la red prioritaria es de 345.000 millones de euros, y hasta 550.000 millones para una red con velocidades superiores a 250 km/h.

La Comisión Europea ha presentado un plan para crear una red ferroviaria de alta velocidad que conecte principales ciudades europeas para 2040, con viajes Madrid-París en 6 horas y Madrid-Lisboa en 3 horas.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este miércoles un ambicioso Plan de Acción Ferroviario de Alta Velocidad, cuyo objetivo es crear una red europea más rápida, interoperable y mejor conectada de aquí a 2040.

El plan de Bruselas reduciría a 6 horas el tiempo de conexión por tren entre París y Madrid, mientras que la duración del viaje entre Madrid y Lisboa se quedaría en 3 horas.

El Ejecutivo comunitario calcula que completar la red de alta velocidad prioritaria prevista para 2040 costará alrededor de 345.000 millones de euros, mientras que una red más ambiciosa que funcione a velocidades muy altas (por encima de 250 km/h) podría costar hasta 550.000 millones.

La red europea de tren de alta velocidad que Bruselas pretende tener construida para 2040

Sin embargo, Bruselas no ha detallado cómo va a pagarse el plan, sino que se limita a anunciar una estrategia de financiación que se retrasa hasta 2026.

El comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha pedido a los Gobiernos que aceleren la aprobación del presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2028-2034, aunque solo contempla una partida específica para Transporte de 51.500 millones de euros.

El resto del dinero deberá salir de los fondos estructurales adjudicados a los Estados miembros, de los presupuestos nacionales, de préstamos del Banco Europeo de Inversiones -dirigido por Nadia Calviño- y también del sector privado.

"Tenemos que garantizar que el mercado único funcione bien y que Europa esté auténticamente unida. Por eso estoy en constante diálogo con los ministros de Transporte de Francia, España y Portugal, para garantizar que la Península Ibérica esté bien conectada por tren y carretera en los próximos años", ha dicho Tzitzikostas.

Bruselas ya aprobó la semana pasada una decisión de ejecución en la que se establecen los principales hitos y plazos para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa antes de 2034, que prevé acortar a 3 horas el tiempo de viaje.

Ahora el eslabón más problemático es conectar la Península Ibérica con la red francesa desde Burdeos, un proyecto que nunca ha sido prioritario para el Gobierno galo pese a las presiones de Madrid y Lisboa.

En la actualidad, los 12.000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad de Europa se concentran en solo unos pocos Estados miembros -España, Francia, Italia y Alemania-, mientras que Europa Central y Oriental "siguen, lamentablemente, mal conectadas", señala Bruselas.

Según el plan de la Comisión, en el futuro, será posible viajar de Tallin a Riga en 1h45, y de Riga a Vilna en alrededor de 2h (hoy 6h10 y 4h10).

En Europa Central, los tiempos de viaje de Berlín a Viena a través de Praga se reducirán de más de 8h a 4h30. En el sudeste de Europa, los tiempos de viaje entre Sofía y Atenas tomarán 6h en lugar de 13h40, mientras que Budapest estará vinculada a Bucarest en 6h15 en lugar de 15h.

En el suroeste, los tiempos de viaje entre Madrid y Lisboa se reducirán de 9h a aproximadamente 3h, y los viajes entre Madrid y París de 9h50 a 6h.

En el norte, los tiempos de viaje entre Copenhague y Berlín se reducirán de 7h a 4h. Finalmente, en el sur, los tiempos de viaje entre Múnich y Roma disminuirán de 9h30 a 6h.

Para llevar a la práctica esta red europea de alta velocidad, la Comisión propone cuatro líneas de acción clave. En primer lugar, eliminar los cuellos de botella transfronterizos a través de plazos vinculantes, que se establecerán de aquí a 2027; así como identificar opciones para velocidades más altas (de más de 250 km/h) cuando sean económicamente viables.

La segunda prioridad es precisamente desarrollar una estrategia de financiación coordinada. En tercer lugar, Bruselas pretende mejorar los sistemas transfronterizos de expedición y reserva de billetes, crear un mercado de material rodante de segunda mano y acelerar el despliegue de sistemas de gestión digital y de I+D.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario pretende reforzar la gobernanza a escala de la UE, exigiendo a los administradores de infraestructuras que coordinen la capacidad de los servicios transfronterizos de larga distancia y facilitando las homologaciones y autorizaciones.

"Al completar los enlaces entre nuestras principales ciudades, los pasajeros podrán disfrutar de conexiones más rápidas, alternativas a los vuelos cortos y los largos viajes en coche, opciones de reserva más sencillas y precios más asequibles", ha dicho el vicepresidente ejecutivo de la Comisión responsable de Cohesión, el italiano Raffaele Fitto.