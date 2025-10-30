Bruselas adopta un plan para completar la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa antes de 2034: "Apenas tres horas"

Bruselas ha financiado la conexión ferroviaria con casi 1.000 millones de euros, incluyendo 235 millones para la línea Évora-Elvas en Portugal y 750 millones para la conexión Extremadura-Madrid en España.

El proyecto cuenta con el apoyo unánime de los Estados miembros y busca una mayor conectividad en la UE mediante la integración de España y Portugal en la red ferroviaria europea de alta velocidad.

La Comisión Europea ha adoptado un plan para completar la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa antes de 2034, permitiendo viajar entre las dos capitales en tres horas.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha adoptado este jueves una decisión de ejecución en la que se establecen los principales hitos y plazos para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa antes de 2034, con el fin de que los pasajeros puedan viajar entre las dos capitales en tan solo tres horas.

"Recorrer algo más de 600 kilómetros de Lisboa a Madrid en tan solo tres horas es un ejemplo notable de las conexiones ferroviarias de alta velocidad que pretendemos lograr en toda Europa", ha destacado el comisario de Transportes, el griego Apostolos Tzitzikostas.

"Estas conexiones hacen de los viajes en tren una alternativa verdaderamente atractiva y sostenible para desplazarse entre ciudades", ha destacado Tzitzikostas.

Bruselas señala que "este proyecto emblemático de infraestructura transfronteriza mejorará significativamente la conectividad en la Unión Europea".

Con el apoyo unánime de los Estados miembros, la decisión de ejecución promueve la plena integración de Portugal y España en la red ferroviaria europea de alta velocidad. De aquí a 2030, los pasajeros podrán viajar entre las dos capitales en unas cinco horas, y de aquí a 2034, en tan solo tres horas.

"Cada día, casi cuarenta vuelos conectan Lisboa y Madrid, dos capitales separadas por poco más de 600 kilómetros. Con la nueva línea de tren de alta velocidad, pronto será posible realizar ese trayecto en unas tres horas", apunta François Bausch, Coordinador Europeo del Corredor Atlántico.

"Con este proyecto no se trata solo de ahorrar tiempo; el objetivo es además reducir las emisiones y hacer realidad la movilidad sostenible en Europa. Además, esta nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa es un ejemplo perfecto de buena colaboración transfronteriza", ha dicho.

Bruselas ya ha apoyado financieramente la creación de esta conexión ferroviaria con casi 1.000 millones de euros. En Portugal, la nueva línea de alta velocidad 'Évora-Elvas' recibió 235 millones de euros del Mecanismo Conectar Europa.

En España, a través de diferentes fondos de inversión de la UE -como el FEDER y el plan de recuperación- desde 2014 se han destinado alrededor de 750 millones euros para la línea de alta velocidad que conecta Extremadura a Madrid.

La decisión de Bruselas forma parte de un esfuerzo más amplio por acelerar la ejecución de proyectos transfronterizos en el marco del reglamento revisado sobre la red transeuropea de transporte.

"También representa un importante paso adelante en la visión de la UE de conectar Europa a través del ferrocarril de alta velocidad", sostiene el Ejecutivo comunitario.

A principios de noviembre, la Comisión presentará su plan para una red europea de alta velocidad.