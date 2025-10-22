Talgo desatasca su cartera de pedidos: inicia la entrega de los trenes Intercity a la danesa DSB

Los trenes EuroCity podrán alcanzar los 200 km/h y tienen una capacidad máxima de 492 plazas, diseñados para ofrecer una alternativa al transporte por carretera y avión entre Dinamarca y Alemania.

El contrato inicial, firmado en 2020 por 500 millones de euros, incluía una primera orden de 134 millones de euros para ocho trenes, seguida de un aumento de flota en 2021 y un tercer pedido en 2023.

Talgo ha comenzado la entrega de los trenes Intercity "Talgo 230" a la operadora ferroviaria estatal danesa DSB, destinados a la ruta Copenhague-Hamburgo.

Talgo aligera su cartera de pedidos. La operadora ferroviaria estatal danesa DSB ha comunicado a Talgo la aceptación de los primeros Talgo 230, trenes internacionales que próximamente circularán con el nombre EuroCity (EC) en la ruta Copenhague (Dinamarca)-Hamburgo (Alemania).

Con esta confirmación se inicia la entrega formal de la flota de trenes de la plataforma Talgo 230 por parte del fabricante español, compuesta por dos pedidos que suman un total de 16 trenes.

Dicha flota ha sido parcialmente entregada y está parcialmente en las fases finales de fabricación.

En febrero de 2020 y tras un proceso de contratación altamente competitivo, DSB adjudicó a Talgo un contrato marco por valor de 500 millones de euros que incluía una primera orden en firme por 134 millones de euros para el suministro de ocho trenes completos pertenecientes a la plataforma tecnológica Talgo 230.

En abril de 2021 y ante el incremento de la demanda de viajes internacionales en tren, DSB decidió aumentar el tamaño de la flota con un segundo pedido adicional de coches que elevó la capacidad total de los ocho trenes en un 10%, hasta alcanzar las 492 plazas cada uno.

En abril de 2023, la compañía ferroviaria realizó un tercer pedido, por ocho trenes adicionales y un valor de 184 millones de euros.

Esta aceptación se suma a la obtenida el pasado mes de septiembre para los trenes Talgo 230 adquiridos por Deutsche Bahn (los ICE L) y cuya presentación en Berlín se llevó a cabo el 17 de octubre.

Los trenes

Los trenes EuroCity son composiciones remolcadas para operación comercial a 200 km/h y configuración flexible, de entre 9 y 15 coches de pasajeros (vagones), con coches de primera y segunda clase, y un coche destinado a personas de movilidad reducida (PMR).

La capacidad total máxima se sitúa en 492 plazas y permitirá a DSB modernizar y ampliar su oferta actual entre Dinamarca y Alemania, ofreciendo nuevas alternativas a medios de transporte intensivos en carbono como la carretera o el avión.

En cada composición EuroCity, los dos coches extremos tienen la particularidad de ser ligeramente más largos que el resto, y actúan como interfaz interoperable con las locomotoras del parque de DSB, fabricadas por terceros (una en cada lado del tren).

En un futuro, cada uno de los trenes EuroCity fabricados por Talgo contará en su lugar con un coche con extremo con cabina de conducción, lo que permitirá utilizar una sola locomotora en un lado (en una configuración denominada habitualmente push-pull: empuja/tira, en inglés).