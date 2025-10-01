Ouigo calienta la guerra de precios con Iryo y Renfe: repite como operador más barato en casi todas las líneas

El tráfico de alta velocidad alcanzó un récord de 11,8 millones de viajeros en el segundo trimestre, con Renfe manteniendo una cuota dominante en la mayoría de los corredores.

La liberalización del tren ha permitido una disminución del 33% en los precios de los billetes, aunque ha afectado financieramente a Renfe, Ouigo e Iryo.

Durante el segundo trimestre del año, Ouigo ofreció las tarifas más bajas en las rutas de Madrid a Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia.

Ouigo se mantiene como el operador más barato en casi todas las líneas de alta velocidad en España, excepto en la ruta Madrid-Alicante.

Ouigo mete presión a Renfe e Iryo con los precios. La filial en España de la francesa SNCF fue el operador con los precios más bajos durante el segundo trimestre del año en cuatro de los cinco corredores de tren liberalizados.

En concreto, entre abril y junio Ouigo ofreció los precios más bajos en los trayectos desde Madrid a Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia.

Sólo en la ruta entre la capital de España y Alicante no fue la opción más barata, aunque por muy poco fue superada por Iryo, según el informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Es lo mismo que pasó en el primer trimestre, cuando fue la empresa con las tarifas más bajas en cuatro de los cinco corredores. En la quinta ruta (Madrid-Valencia) fue la segunda opción más barata.

Esto nos lleva a afirmar que en la primera mitad del año la compañía francesa fue la alternativa más económica en las líneas de alta velocidad liberalizadas, especialmente en la zona sur.

Rutas

En la ruta entre Madrid y Sevilla, su tarifa media fue de 37,87 euros en el segundo trimestre, seguido de Avlo (42,44 euros) e Iryo (45,94 euros). Con mucha más diferencia, el AVE fue la opción más cara: 55,92 euros de media.

Y en el trayecto Madrid-Málaga se repite la misma situación con precios similares. Ouigo fue la más barata con un billete medio de 36,81 euros.

Según la CNMC, la entrada de Ouigo como tercer operador contribuyó a reducir las tarifas de los trayectos a Andalucía, con una caída más pronunciada en el Madrid-Sevilla (9% interanual) que en el Madrid-Málaga (1%).

En cuanto a la ruta Madrid-Barcelona, Ouigo marcó el precio mínimo con una media de 50,11 euros, mientras que hizo lo propio en la línea Madrid-Valencia con 23,68 euros.

La CNMC también destaca que en la red de alta velocidad bajaron los precios de los trayectos Madrid-Alicante (9%) y Madrid-Valencia (8%). Los precios del Madrid-Barcelona, por el contrario, se encarecieron un 15%.

En general, el precio medio del trayecto Madrid-Barcelona fue de 63 euros; el del Madrid-Sevilla, 49 euros; el del Madrid-Málaga, 47 euros; el del Madrid-Alicante, 36 euros; y el del Madrid-Valencia, 29 euros.

Récord de viajeros

Esta guerra de precios se enmarca en un momento dulce para el tren. La alta velocidad comercial registró 11,8 millones de viajeros en el segundo trimestre del año, un 15,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la CNMC.

El mayor crecimiento se produjo en los corredores Madrid-Alicante (21% más de tráfico), Madrid-Sevilla (un 22%) y Madrid-Málaga/Granada (14%), mientras que el Madrid-Valencia creció un 7% y el Madrid-Barcelona un 2%, hasta los 3,9 millones de viajeros, el máximo registrado.

Renfe Viajeros (AVE y Avlo) se mantuvo como el principal operador, con cuotas superiores al 60% en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia, en el que alcanzó un 50% e Iryo subió hasta el 27%.

En su segundo trimestre en el corredor sur, Ouigo creció en viajeros, tanto en el Madrid-Sevilla (+14%) como en el Madrid-Málaga/Granada (+11%).

Este crecimiento no restó viajeros a Renfe ni a Iryo, sino que reflejó una demanda adicional generada por la mayor oferta y los precios más bajos.