La liberalización del tren abarata un 33% los billetes, pero castiga a Renfe, Ouigo e Iryo con pérdidas millonarias

El tren ha registrado 49 millones de viajeros en 2024, un 42% más que antes de la liberalización (2019). El balance de este proceso en España ha sido positivo, especialmente para los usuarios que han podido viajar a un menor coste.

Según el segundo informe sobre el balance de la liberalización de la CNMC, se estiman unos ahorros para los viajeros de 431,3 millones de euros en 2024 en comparación con 2019,

Desde enero de 2025, tres empresas y cuatro marcas comerciales (los AVE y Avlo de Renfe, además de Ouigo e Iryo) operan en la alta velocidad Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur.

Uno de los efectos ha sido un descenso medio del 33% (44% contando la inflación) en los precios de los billetes de alta velocidad.

Sin embargo, los operadores siguen acumulando pérdidas. Renfe ha pasado de un beneficio por la alta velocidad en 2019 de 133 millones de euros a unas pérdidas de 27 millones en 2024.

Por su parte, la CNMC añade los números rojos de 31,5 millones de Iryo y de 40,5 millones de Ouigo, ambas controladas por empresas públicas de Italia y Francia, respectivamente.

En total, la CNMC calcula que Renfe acumula unas pérdidas de 842 millones de euros en estos últimos cinco años (debido también en parte al impacto de la Covid y del incremento de los precios energéticos).

A esto hay que sumar las pérdidas acumuladas de 170 millones de Iryo y de 191 millones de Ouigo. En total, las tres han perdido 1.203,5 millones desde 2020.

Por su parte, Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria en España, ha ingresado más por los cánones, debido a la mayor actividad ferroviaria, lo que le ha reportado una ganancia neta de 133,3 millones.

Mejora y puntualidad

Aunque el tráfico ha crecido tras la liberalización, aún hay margen para aumentar el uso de la red. Las empresas ferroviarias pondrán en servicio nuevos trenes en el corto plazo, por lo que hay que solventar los cuellos de botella en la infraestructura y en las estaciones.

El 94% de los trenes ha llegado a su destino con menos de 15 minutos de retraso en 2024.

Para que la puntualidad se mantenga como una ventaja competitiva del ferrocarril, la CNMC recomienda revisar el sistema de incentivos y definir indicadores y objetivos de puntualidad para las actividades conexas, como el mantenimiento.