Talgo desatasca el pedido de la alemana Deutsche Bahn e inicia la entrega de los trenes Intercity

La operadora ferroviaria estatal alemana, Deutsche Bahn, ha comunicado a Talgo la aceptación del primer tren ICE L (InterCity Express – Low Floor).

Con esta confirmación se inicia la entrega formal de la flota de trenes ICE de la plataforma Talgo 230 por parte del fabricante español, según informa en un comunicado.

Se trata de uno de los grandes pedidos que tenía Talgo y que también sufría cierta demora, como ocurrió con los trenes de la serie 106 (conocidos como Avril) para Renfe.

Tras la aceptación formal del primer tren, se espera que en las próximas semanas este mismo año otras tres unidades pasen por el mismo proceso.

Serán sólo las primeras de las 23 que componen el primer pedido en firme que DB adjudicó en 2019 a Talgo.

Cabe recordar que en mayo de 2023 sellaron un segundo pedido para fabricar 56 trenes Talgo del modelo 230, por un valor aproximado de 1.400 millones de euros.

La aceptación se produce apenas un mes después de que los trenes recibiesen la homologación por parte de las agencias ferroviarias de Europa y Alemania (ERA y EBA, respectivamente), y mientras se trabaja en conseguir la autorización para Austria, Países Bajos y la estación suiza de Basilea.

En paralelo, se trabaja para certificar las locomotoras de la serie BR 105 y para habilitar los coches cabina, ambos desarrollados y fabricados íntegramente por Talgo.

Los trenes ICE L serán presentados en una ceremonia en Berlín, el próximo 17 de octubre.

Son parte de la plataforma tecnológica Talgo 230 de trenes Intercity (larga distancia), que Talgo también está suministrando a la operadora danesa DSB (nombre comercial EuroCity, 16 unidades) y que suministrará a la operadora global con sede en Alemania Flix: 65 unidades, con 30 pedidas ya en firme.