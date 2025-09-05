Tesla propone un bonus récord de 1 billón de dólares para Elon Musk a cambio de que cumpla un "ambicioso" plan de objetivos

Tesla le ha propuesto un bonus de un billón de dólares, es decir, unos 855.000 millones de euros al cambio actual, a su consejero delegado, Elon Musk. Además, pedirá a los accionistas que voten si debe invertir en su empresa de inteligencia artificial, xAI.

Según una presentación financiera publicada este viernes por la compañía, el plan de compensación propuesto ha sido diseñado para mantener a Musk "motivado y concentrado en cumplir con los objetivos de la compañía" e incluye 12 tramos de acciones que se otorgarán si Tesla alcanza ciertos hitos durante la próxima década.

Así lo ha explicado la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, a la cadena CNBC, donde ha añadido que "si tiene un buen desempeño, si alcanza los ambiciosos objetivos del plan, entonces recibirá capital".

Concretamente, el 1% por cada medio billón de dólares de capitalización bursátil, más los objetivos operativos que debe alcanzar para lograrlo.

Para conseguirlo, entre otros condicionantes, se necesitaría casi duplicar la capitalización de mercado actual de la compañía y así llegar a los 2 billones de dólares. También llegar a los 20 millones de vehículos.

El plan ofrece a Musk una ganancia inesperada y un mayor control de la empresa, después de que un tribunal de Delaware anulara su paquete de 2018, valorado en más de 50.000 millones de dólares (42.800 millones de euros).

Mientras Tesla apela esa decisión, el consejo está buscando otras formas de compensar a su consejero delegado, incluso con una adjudicación provisional de acciones a principios de agosto valorada en unos 30.000 millones de dólares (25.673 millones de euros).

Participación en xAI

Los incentivos del nuevo plan pretenden mantener a Musk centrado en Tesla mientras ésta persigue el crecimiento en mercados más nuevos, como la robótica y la inteligencia artificial.

La solicitud de representación del viernes también incluía una propuesta no vinculante de los accionistas para que Tesla tomara una participación en la startup xAI de Musk, una idea que Musk ya había discutido anteriormente.