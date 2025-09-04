Puente asume tres años más de incidencias en trenes mientras un fallo informático de Adif genera retrasos en Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asumido que el material rodante de Renfe es un “punto débil” para el sistema ferroviario y que durante los próximos tres años seguirá habiendo averías.

Puente ha advertido de que los nuevos trenes que se empezarán a estrenar a partir del año que viene pueden también incurrir en ese "pecado de juventud", mientras que los trenes más viejos pueden dar problemas por su antigüedad.

"Me temo que el año que viene y los dos siguientes vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida", ha argumentado.

El ministro ha hecho estas declaraciones justo cuando se ha producido este jueves una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria.

Dicha caída ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid.

Más trenes

En esta situación, ha asegurado que se necesitan “más trenes”. “El incidente de los trenes Avril en la línea Madrid-Barcelona pone de manifiesto esa evidente necesidad”, ha continuado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Dicho incidente llevó a la empresa pública a eliminar sus servicios de Avlo en esta línea.

El ministro ha asegurado que están planificando nuevas compras. De ahí la visita esta semana a una fábrica de Siemens en Alemania.

“No hay que lanzar las campanas al vuelo, pero si no renovamos la flota no mejoramos el servicio”, ha indicado.

Además, el ministro ha ido más allá al apuntar que hay que planificar una compra de flota que no se mueva a base de impulsos. “No podemos estar 15 años sin trenes y luego meter 400”, ha añadido.

No obstante, ha recordado que han comprado 500 trenes y que a principios de 2026 empezarán a entrar en funcionamiento los convoyes de Alstom y Stadler en Cercanías y Rodalies.

Incendios

Asimismo, Puente ha vuelto a defender el sistema ferroviario español tras un verano lleno de incidencias, especialmente las relacionadas con los incendios que han aumentado un 622%.

En una comparecencia en el Congreso, Puente ha destacado que el verano del año pasado, un total de 25 trenes sufrieron incendios al margen de las vías con una incidencia en 18.000 viajeros.

Este año esas incidencias han afectado a 486 trenes y a 130.000 viajeros. Lo que supone un 622% de incremento, según sus datos.

Puente ha destacado que el verano pasado el 7% de las incidencias eran ajenas al material rodante, a los operadores y a Adif.

Es decir, estaban relacionados con incendios, robos de cobre… “Este año hemos multiplicado por cuatro la cifra”, ha señalado.

“La causa de ese incremento se debe al elemento meteorológico con las lluvias torrenciales y los incendios”, ha añadido.