La gratuidad de transporte público a menores de 15 años y el billete único de Cercanías arranca en julio

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pondrá en marcha desde julio la gratuidad de todo el transporte público colectivo para menores de 15 años y un billete único de Cercanías para todas las zonas y núcleos de España por 20 euros al mes.

Así lo ha informado en un comunicado tras la publicación de las resoluciones con las nuevas tarifas que se aplicarán a partir del 1 de julio, fecha en la que también entran en vigor, en las comunidades autónomas y entidades Locales que lo soliciten, los nuevos descuentos en el transporte público urbano e interurbano cofinanciados por el Ministerio.

Estas tarifas para fomentar el uso del transporte público son las recogidas en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que prorrogaba hasta el 30 de junio los descuentos vigentes en 2024 para viajeros habituales y establecía un nuevo sistema de ayudas al transporte público para el segundo semestre de 2025.

Junto a las medidas ya anunciadas, los servicios de autobús de titularidad estatal tendrán descuentos de entre el 40 y el 70% en función de la edad y el tipo de abono que se adquiera.

Por su parte, los títulos de 10 viajes tendrán un descuento del 40% y el abono mensual del 50% para el público en general, del 70% para los jóvenes de entre 15 y 26 años y del 100% para los menores de 15 años.

En cuanto al transporte urbano e interurbano de titularidad autonómica y local, el Ministerio ha activado un paquete de 355 millones de euros que financiará su gratuidad para los menores de 15 años y un descuento del 50% para abonos jóvenes, definiendo cada administración la franja de edad correspondiente.

En el resto de títulos salvo los turísticos, los sencillos y los de ida y vuelta, se promueve un descuento de, al menos, el 40%, que deberá ser cofinanciado en al menos un 20% por el beneficiario.

Además, se habilita una rebaja del 50% en los abonos recurrentes de los sistemas de préstamo de bicicletas, también cofinanciada en un 20% por la entidad local o autonómica.

En concreto, el billete único de Cercanías se divide en tres modalidades en función de la edad.

En primer lugar, para mayores de 26 años, con un abono mensual nominativo, válido desde su primer uso efectivo siempre durante los 10 días posteriores a la venta a un precio de 20 euros al mes.

Para jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2010 -de 15 a 26 años- con nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España, el abono mensual nominativo tendrá una validez de un mes desde su primer uso efectivo y será de 10 euros al mes.

Asimismo, el abono semestral nominativo será sin coste y válido todo el año 2025 para menores de 15 años -nacidos entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2025- con nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España.

A estas tres modalidades se suma un bono de 10 viajes multipersonal por zonas y núcleos de Cercanías con un 40% de descuento, válido para ser utilizado durante el año siguiente a la fecha de su primer uso efectivo, siempre antes del 31 de diciembre de 2025.

Descuentos del 40%

En los abonos de media distancia convencional, los destinados a mayores de 26 años contarán con un descuento del 40% y una validez de un mes desde su primer uso efectivo.

Adicionalmente, el 50% descuento mensual lo alcanzará el abono para los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2010 con nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España.

Por su parte, para menores de 15 años con nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España, el abono semestral nominativo no tendrá coste y será válido hasta finalizar 2025.

Además, los abonos multipersonales de 10 viajes de Media Distancia Convencional tendrán un 40% de descuento y serán válidos durante el año siguiente a la fecha de su primer uso efectivo, que debe ser anterior al 31 de diciembre de 2025.

Este descuento se aplicará también en los servicios Avant entre Madrid-Salamanca, así como en el servicio Avant entre A Coruña-Ourense y en la relación Murcia-Alicante a través de la red de Altas Prestaciones, en ambos casos en todos sus orígenes y destinos intermedios.

También podrán utilizarse en el servicio Avant Exprés de Barcelona a Tortosa, excluido el origen destino Barcelona-Tarragona.

Abonos Avant

Por otro lado, los abonos Avant mantienen una bonificación del 50% hasta final de año, a excepción de los títulos Avant de Oferta de Servicio Público a los que se aplica el descuento de media distancia convencional mencionados anteriormente.

Los títulos son: el abono tarjeta plus (30-50), con tres meses de validez y utilizable hasta el 31 de enero de 2026; la tarjeta Plus 10 Normal: su validez será de 30 días y son utilizables hasta el 31 de enero de 2026; y la tarjeta plus 10-45, con validez de 45 días y utilizable hasta el 31 de enero de 2026.

Una vez aplicados estos descuentos a los abonos, sólo será aplicable de manera adicional el descuento de familia numerosa. En el caso de abono 10 viajes, este descuento se aplicará si el titular del abono cumple tal condición y sea solo utilizado por este y por los miembros integrantes de su familia numerosa.

El código del abono y el billete asociado deberán estar identificados como expedidos a beneficiarios de familia numerosa.

En el caso de los autobuses interregionales de titularidad estatal o VACs, se comercializarán cuatro nuevos títulos multiviaje.

Con descuentos del 40%, el abono 10 viajes multipersonal podrá utilizarse durante el año siguiente a la fecha de su primer uso efectivo, que deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.

Para mayores de 26 años, habrá un abono mensual con un precio equivalente al importe de 20 billetes sencillos bonificados con el 50% de descuento.

En el caso del abono joven, hasta los 26 años, el precio de adquisición será el equivalente al importe de 20 billetes sencillos bonificados con el 70% de descuento, mientras el abono para menores de 15 años no tendrá coste.