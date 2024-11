Sidenor ofrece a Trilantic comprar su participación del 29,9% en Talgo

Sidenor mueve ficha un mes después de anunciar su intención de entrar como socio de Talgo. El grupo vasco ha trasladado a Trilantic, el mayor accionista del fabricante, una oferta para adquirir su participación del 29,9% en el fabricante de trenes, según confirman fuentes cercanas a la operación a EL ESPAÑOL-Invertia.

La oferta fue realizada la semana pasada y el precio, que no ha trascendido, estaría por encima de su valor de mercado, pero por debajo de los 5 euros que ofrecía el consorcio húngaro Magyar Vagon. En la actualidad, el 29,9% de Talgo tiene un valor en el mercado de 126,2 millones de euros. Por lo que la oferta sería superior.

Ahora Trilantic deberá valorar si le interesa lo que ofrece la compañía vasca presidida por José Antonio Jainaga para salir del accionariado del fabricante de trenes.

Actualmente, el mayor accionista de Talgo es Pegaso, una sociedad formada por el fondo Trilantic, la familia Abelló y algunos miembros de los Oriol (fundadores de Talgo), con un 40,2% del capital.

Cabe recordar que el pasado 21 de octubre, Talgo anunció que se sentaba a negociar con Sidenor tras recibir cinco días antes una carta de manifestación de interés por parte del grupo industrial.

Durante este tiempo, no ha habido grandes novedades más allá del respaldo del Gobierno vasco y del nacional a las intenciones de la empresa vasca, aunque aún no se ha concretado si ese respaldo supone su entrada en el capital del fabricante. Y de momento, no se sabe si entrarán apoyando a Sindenor.

En caso de acompañar a Sidenor en su oferta, el Gobierno vasco podría hacerlo a través del fondo Finkatuz, un instrumento financiero gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría hacerlo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Mientras Talgo sigue necesitando un socio industrial para dar salida a su elevada cartera de pedidos. La cifra de los 4.000 millones suma los nuevos pedidos registrados en el tercer trimestre por valor de 228 millones. Éstos comprenden principalmente proyectos de mantenimiento.