Talgo se queja al Gobierno de los problemas de financiación que causa su recelo a la opa de Magyar Vagon

Talgo ha enviado una carta al Gobierno en la que lamenta los reparos del Ejecutivo a la opa anunciada por la húngara Magyar Vagon sobre el 100 % de su capital, que le causa "un serio perjuicio" al bloquear su financiación. Todo a ello a la espera de conocer los detalles de la oferta de fusión que lanzó Skoda la semana pasada.

La misiva, dirigida a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, alude a "problemas con el acceso y aseguramiento de la financiación necesaria para los proyectos y contratos existentes", así como en "la negociación con proveedores y suministradores" y a la hora de "reclutar profesionales solventes" por la incertidumbre sobre su futuro, según ha adelantado El Confidencial.

El documento explica que todos los consejeros de Talgo, tanto los dominicales en representación de Pegaso Transportation, dueño del 41,5 % del capital, como los independientes, quieren que el Gobierno se pronuncie sobre la oferta del consorcio húngaro.

Magyar Vagon presentó en marzo una oferta por la empresa española de 5 euros por acción, y el pasado 19 de julio pidió amparo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que proteja su oferta pública de adquisición (opa) sobre Talgo, ante las trabas del Gobierno a autorizarla y la aparición de una oferta del grupo checo Skoda. Oferta de la que Talgo pidió más información y dio un plazo de 10 días.

De hecho, la empresa húngara llegó a abrirse a la entrada del Gobierno o de alguna empresa a su oferta por Talgo. Todo ello para allanar la compra del fabricante español.

El Gobierno se ha mostrado reticente a la operación, y el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, señaló días después del anuncio de la oferta que el Gobierno trabaja en diversas alternativas, ya que Talgo es "una empresa estratégica y vamos a intentar mantener ese carácter".

Para el Gobierno español existen vínculos del grupo húngaro con Rusia. Cabe recordar que el 45% de Magyar Vagon está en manos del fondo Corvinus, controlado por el Gobierno húngaro. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es el líder del partido ultraconservador húngaro Fidesz.

Accionistas minoritarios

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) también se ha mostrado a favor de la opa de la húngara y en contra de la actitud del Gobierno y de la oferta de Skoda. Para Aemec la oferta de Skoda pretende sortear los requisitos establecidos en la normativa de opa para presentar una operación corporativa competidora y plantear una "combinación de negocios".

Y alerta de que la acción de Talgo ha caído ya algo más del 7% en lo que llevamos del 2024, siendo su caída estrepitosa a raíz de la aparición de la operación checa.

En opinión de la asociación, "la opa lanzada por la totalidad del capital social de Talgo es beneficiosa para los más de 8.000 accionistas de la compañía".

Consideran que los accionistas "deberían tener el derecho a decidir si venden sus acciones o no-, no solo por la contraprestación económica sino porque con la misma se proporciona una solución a Talgo que resuelve sus urgencias industriales, sumando fortalezas de un grupo industrial de la Unión Europea que ambiciona mercados a los que la compañía hasta ahora no podía acceder".

Un tren Avril en una foto de archivo. Talgo

En este sentido, Aemec está estudiando el inicio de cuantas acciones judiciales sean pertinentes para defender la legalidad y los legítimos intereses de los accionistas minoritarios de Talgo, que se encuentran en una situación de indefensión absoluta.

Por tanto, no descarta emprender acciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado, en reclamación no solo de los daños emergentes que puedan sufrir los accionistas con ocasión de la caída del valor de la acción, sino también "por el lucro cesante, como consecuencia de no poder materializar una oferta del todo atractiva para los accionistas minoritarios, privándoles de poder vender sus títulos a 5 euros".

Asimismo, valora también iniciar acciones administrativas o judiciales contra Skoda por su conducta de abuso de mercado, interfiriendo en el desarrollo de un proceso de opa, sujeto a unos rigurosos requisitos y procedimientos regulados.

Asimismo, Aemec se reunirá con sus homólogas europeas para plantear, incluso, ante las instancias europeas, una impugnación de la normativa excepcional, como la ley anticipas, que en un momento de emergencia sanitaria podía tener su justificación, pero que en el momento presente puede constituir una vulneración de los principios fundamentales de la Unión Europea.