Ouigo se defiende tras la amenaza de Renfe por competencia desleal: "Nuestro modelo democratiza el tren"

El operador ferroviario francés Ouigo ha vuelto a salir en defensa de su modelo de negocio contra los ataques del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha anunciado que están preparando una denuncia contra la empresa ferroviaria francesa por competencia desleal ante la Comisión Europea.

"Estamos tranquilos y confiamos en el funcionamiento de nuestro modelo industrial, que ha permitido democratizar la alta velocidad en España y que cada vez más ciudadanos puedan viajar en tren, el medio más sostenible", señalan fuentes de la compañía a este medio, que aseguran no haber recibido todavía ninguna notificación.

Esta es la tercera vez en cuatro meses que la empresa tiene que salir a defender su papel en España. Ya en su día, Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo recordó que su modelo funciona "si tenemos una tasa de ocupación del 90%, lo que nos permite ofrecer costes bajos".

Por este motivo ha reiterado en varias ocasiones que van a seguir con el posicionamiento de precios bajos (a partir de 7 euros para niños y de 9 euros para adultos). Precios muy parecidos a los de Avlo, el tren low cost de Renfe, cuyas tarifas van a partir de los 7 euros.

La empresa gala perteneciente a SNCF basa su estrategia en un modelo de producción sin sobrecoste y una economía de escala que les permiten tener precios bajos.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, durante su intervención en el V Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades. EE

Y son precisamente estos precios bajos los que suponen un problema para el modelo de negocio de Renfe. Puente ha repetido en innumerables ocasiones que Ouigo vende billetes "muy por debajo del coste desde el principio arrastrando" a Iryo y a Renfe "a unos resultados muy malos en corredores que eran altamente rentables".

En este sentido, la demanda que Renfe prepara se basa en "prácticas que van en contra de la liberalización que hemos acordado entre todos", dijo el titular de la cartera de Transportes.

"Nosotros creemos que hay indicios para que se evalúen determinadas conductas, alguien tendrá que estudiar si se confirman o no. Creo que es oportuno que esto vaya a Europa, no tiene nada que ver con las competencias españolas", explicó Óscar Gómez Barrero, director general de Operaciones de Renfe y presidente de Logirail, ha asegurado durante su intervención en el V Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades.

Según ha podido saber este periódico la demanda es por todos los servicios en Europa. Desde Renfe lo que quieren es que Bruselas determine qué prácticas de Ouigo son anticompetitivas y cuáles no. Para ello entregarán casos prácticos (con datos de precios, homologaciones o acceso al mercado) para probar la competencia desleal.

Trabas en Francia

Pero la guerra entre Renfe y Ouigo no se queda aquí, sino que va más allá. Puente llegó a hablar incluso con el Gobierno francés, porque no sólo se produce esta competencia "desleal" en España con Ouigo, sino que además ha asegurado en varias ocasiones que está siendo "tremendamente complicado" para Renfe entrar en Francia.

Un ejemplo de ello es que el AVE no llegará antes de los JJOO a París. Tampoco lo hará el 1 de septiembre, que era la fecha provisional con la que Renfe contaba. De hecho, no se sabe cuándo llegará. Es toda una incógnita. Pero todo apunta a que ya será en 2025.

En esta batalla, Puente ha encontrado a una aliada. Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien aseguró en el foro de este periódico que "en Francia siempre encontramos barreras".

No obstante, añadió que "eso no quiere decir que la Comisión Europea no deba presionar u obligar para que podamos operar en competencia en el mercado, igual que ejemplarmente se está operando en España".

Y fue más allá porque la actitud del país vecino está frenando el crecimiento de Renfe en Europa. "Si Francia no acomete en los puntos de frontera sus inversiones con el compromiso marcado por la Comisión Europea difícilmente vamos a alcanzar esa competencia en el mercado europeo", añadió.

Con estos frentes abiertos, la competencia de Ouigo en España y las trabas de Francia a Renfe, los enfrentamientos no parecen que vayan a terminar. Es más, podría elevarse a otras esferas. Todo parece indicar que el Gobierno podría llevar a los tribunales a Ouigo si el operador ferroviario no cambia algunas de estas prácticas.