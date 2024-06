Óscar Puente defiende a Renfe como "marca España de la buena y referente mundial"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado a Renfe como "marca España de la buena y referente en el mundo", avanzando que este verano la empresa pública operadora de trenes volverá a batir un nuevo récord histórico de viajeros.

Así se ha mostrado el ministro ante las críticas recibidas por el PP y Vox en el pleno del Congreso de este miércoles, que apuntaba el primero a "personas que arriesgan su vida para llegar puntuales a sus puestos de trabajo" o el segundo a "retrasos, caos, inseguridad y averías".

"Renfe es marca España, marca España de la buena, no como son ustedes (dirigiéndose al PP). Por tanto, no hagan lo imposible por desprestigiarla. Renfe presta un buen servicio a los ciudadanos de este país. Estamos invirtiendo en estaciones, invirtiendo en la flota, en fin, todo lo que ustedes no hicieron", ha contestado.

Puente ha señalado que, desde enero, Renfe ha incrementado el número de servicios comerciales un 9%, la media distancia un 15% y las cercanías un 4%, y que el 31 de mayo se batió el récord histórico de viajeros de alta velocidad en Renfe en un solo día, con 118.000 usuarios.

"Ningún país de Europa, de la Unión Europea, ni del mundo, salvo China, puede presumir de cifras semejantes", ha defendido, asegurando que la puntualidad de Renfe es del 86%, frente al 50% de los ferrocarriles alemanes.

Preguntado si se siente satisfecho con su gestión, el ministro ha respondido que no, que se siente "permanentemente insatisfecho con su gestión. "Por eso, cuando uno está insatisfecho, intenta mejorar", ha concluido.

El diputado del PP Héctor Palencia ha criticado el cambio acometido por el Gobierno respecto al compromiso de puntualidad de Renfe, que ahora no reembolsará nada por retrasos de 15 minutos en los AVE, sino que tendrán que ser superior a los 60 minutos para recibir una indemnización.

Imagen de archivo de un tren de Renfe. EP

"Ahora nos roba 43 millones de euros (la cantidad de indemnizaciones entregada el año pasado por retrasos) a todos los españoles que usamos el tren, para financiar la compra de los independentistas y así poner a su compañero de presidente en la Generalitat", ha señalado Palencia.

El diputado 'popular' también ha hecho alusión al comentario que ha hecho Puente esta semana en la red social 'X', en el que llamaba "saco de mierda" a Vito Quiles, quien iba en la lista del partido de Alvise Pérez (Se acabó la fiesta) en las elecciones europeas.

"Hace unas horas volvió usted a ser gala de su sutilidad y su elegancia con un ciudadano crítico insultándole y amenazándole como saco de mierda. Señor Puente, aquí lo único que huele mal es su gestión y la única mierda es el fango de el que está hundido su Gobierno", ha respondido Palencia.