Los camioneros acumulan 100 millones en pérdidas por los ataques en la frontera con Francia y exigen soluciones

Hasta 12 millones de euros al día. Esa es la cifra que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) calcula que pierden cada diariamente los camioneros españoles por los ataques de agricultores franceses en la frontera. Es el dinero que dejan de ingresar al no poder realizar la ruta por la falta de seguridad.

Cada día atraviesas los Pirineos unos 20.000 camiones, a una media de 600 euros por transporte. Contando desde el miércoles pasado, cuando esta asociación de transportistas sitúa la interrupción generalizada del flujo de camiones, las pérdidas ya ascienden a cerca de 100 millones de euros.

"Los transportistas no hacen el viaje. Los hay que no tienen más remedio -porque la carga se pierde, por ejemplo- pero la inmensa mayoría no puede pasar", asegura el secretario general adjunto de la CETM, Dulsé Díaz, en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia. Según indica, el jueves ni siquiera pudieron pasar de La Junquera.

[Qué está pasando con los agricultores en Francia: las claves de una ola de protestas que se extiende por Europa]

Los ataques a camioneros españoles en la frontera con Francia no son una novedad, de hecho, Díaz denuncia que "esta gente lleva haciendo lo mismo 40 años con absoluta impunidad". Sin embargo, los incidentes se han recrudecido en los últimos días hasta hacer imposible el libre tránsito de mercancías.

La cifra que proporciona la CETM solo tiene en cuenta el dinero que queda sin ingresar. Pero a esos cerca de 100 millones de euros hay que sumar los daños a los vehículos y las pérdidas en los productos que los atacantes destruyen o roban. En el siguiente vídeo, la asociación de transportistas denuncia el hurto de un cargamento de arroz:

Manifestantes franceses roban arroz de un camión español en la frontera

Competencia desleal

El agro galo alega una supuesta competencia desleal de los productos españoles como el motivo de sus ataques. Argumento que no se sustenta en la realidad del mercado europeo, en tanto que todos los países están sujetos a las mismas exigencias de Bruselas. De hecho, las protestas de los agricultores por la situación del sector van más allá de Francia y afectan igualmente a España.

Sin embargo, para los trabajadores del campo franceses la llegada de producto españoles supone un problema de competencia por ser más baratos, si bien esto puede atribuirse a cuestiones como el precio de la mano de obra o la propia producción. De cualquier manera, es el argumento al que se agarran para vandalizar camiones y destruir y robar productos españoles.

Es algo que, como lamenta Dulsé Díaz, lleva pasando décadas. Pero como ocurre en territorio francés, la encargada de evitar los incidentes es la Gendarmería Nacional, que según los transportistas españoles deja hacer a los agricultores franceses. "No se cubren ni la cara", señala el de CETM como prueba de esa "impunidad" que denuncian.

El problema también se ha trasladado a la frontera con Portugal, si bien en este caso de forma pacífica. El jueves por la mañana, los agricultores lusos han cortaron algunas autovías del país próximas a la frontera con España para protestar por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

[Manual para entender la ira de los agricultores: de la burocracia a la "competencia desleal" desde fuera de la UE]

Bruselas, por su parte, ha pedido explicaciones a Francia por el bloqueo del paso a los camiones españoles. Asimismo, la Comisión Europea (CE) ha descartado esa supuesta competencia desleal que denuncian los agricultores franceses y a la cual el primer ministro galo, Gabriel Attal, también ha aludido.

Críticas al Gobierno

"No hay comunicación por parte del Gobierno. Todo lo que sabemos es por algún tuit o nota de prensa, pero no sabemos con detalle qué es lo que se ha hecho", asegura a este periódico el director adjunto de la CETM. Además, lamenta que el sector no ha recibido ningún mensaje de apoyo por parte del Ejecutivo.

Díaz indica que el Gobierno "tiene que apretar las tuercas en la UE para que Francia empiece a actuar". Es importante no solo por el propio negocio, sino porque hay camioneros que, por miedo a atravesar Francia, se están quedando en Reino Unido, Alemania o Países Bajos hasta que la situación mejore.

Con todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversó este jueves con el presidente francés, Emmanuel Macron, y condenó el ataque a los transportistas y productores españoles, "que están haciendo su trabajo desde la legalidad y que, con su esfuerzo, están abasteciendo a los mercados y a los hogares europeos".

Agricultores franceses durante el corte de la A-9 francesa en las inmediaciones de la frontera con España Lorena Sopêna Europa Press

El líder del Ejecutivo aprovechó también para responder a la exministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, quien criticó los tomates españoles de la categoría 'bio'. Según Sánchez, el "tomate español es imbatible".

Pese a la gravedad de la situación, desde la CETM descartan iniciar movilizaciones. "Lo que necesitamos es que nos dejen trabajar", afirma Díaz. En todo caso, valorarán "más adelante" y si se sienten "definitivamente abandonados", qué hacer. "Ahora mismo, no nos planteamos parar", zanja.

Además, lanza un mensaje de comprensión: "entendemos que hay otros sectores con problemas; los agricultores franceses tienen problemas. Pero sus problemas no se solucionan quemando camiones españoles".

Sigue los temas que te interesan