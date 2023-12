Los conductores de Vecttor (Cabify) denuncian que la empresa no paga tres millones de euros al año en pluses

Los conductores de Vecttor, empresa de vehículos VTC controlada por Cabify, se mantienen en pie de guerra. El Sindicato Libre de Transporte (SLT) afirma que la compañía incumple sistemáticamente el convenio colectivo pactado con los trabajadores hace dos años y que no abona ni las horas extra ni el plus de nocturnidad a sus conductores en Madrid, lo que le permite ahorrar tres millones de euros al año.

Éstos son los principales factores que han motivado la huelga convocada por este sindicato para este viernes y para el próximo 29 de diciembre en distintas franjas horarias.

El Sindicato Libre de Transporte es el mayoritario entre los conductores VTC en Madrid y en España. Por contra, UGT, sindicato mayoritario entre los conductores de Vecttor, no secundará esta huelga.

[Los trabajadores de Vecttor (Cabify) convocan paros para el 22 y el 29 de diciembre en Madrid]

El I Convenio Colectivo de transporte de pasajeros en vehículo de turismo mediante arrendamiento con licencia VTC de la Comunidad de Madrid establece un plus de nocturnidad para los conductores en el punto e) del artículo 25: “Salvo que el salario haya sido fijado teniendo en cuenta el carácter nocturno del puesto de trabajo, el empleado/a que trabaje en alguna de las horas comprendidas entre las 22:00 y 06:00 horas percibirá, en concepto de plus de nocturnidad, un complemento equivalente al 10% del salario base”.

Asimismo, en el artículo 20 se fija el precio a pagar por las horas extraordinarias. Estas se abonarán “al precio de la hora ordinaria, esto es, la cantidad que resulte de dividir el salario bruto anual (salario base más plus de antigüedad por catorce pagas) entre la jornada anual de 1776 horas”. Sin embargo, desde SLT se afirma que Vecttor no abona ninguno de estos dos conceptos en las nóminas de sus trabajadores.

Este convenio fue pactado entre el Sindicato Libre de Transporte SLT, la Unión General de Trabajadores UGT y Comisiones Obreras CCOO por la parte laboral; y ASEVAL y UNAUTO VTC Madrid por la parte empresarial.

Sin embargo, el problema para los conductores reside esencialmente en otro acuerdo posterior pactado entre UGT y Cabify en octubre de 2022, donde se estableció que sería necesario alcanzar un mínimo de facturación de 4.400 euros para percibir los emolumentos correspondientes por nocturnidad y horas extra. Este acuerdo no fue secundado por SLT.

[El gigante del VTC Auro sigue en números rojos en 2022: sube en ingresos un 40%, pero sus pérdidas crecen un 16%]

No pagar las horas extra, independientemente de los objetivos de facturación implica no cumplir con el convenio colectivo y el estatuto de los trabajadores, según explican desde SLT.

SLT estima que solamente alrededor 800 conductores de los 1.700 que circulan en Madrid alcanzan estos objetivos. “Llegan a esa facturación probablemente porque trabajan entre 10 y 11 horas seis días a la semana”, afirman.

[El sector VTC reclama poder cobrar hasta un 200% sobre el precio medio en eventos especiales en Madrid]

Sin embargo, a pesar de alcanzar estos objetivos, el conductor no percibe lo estipulado en el convenio colectivo: esa cantidad se sustituye por una menor que se ingresa en concepto de Pacto Salarial Global, establecido en dicho acuerdo de octubre de 2022 entre UGT y Cabify, según se aprecia en la nómina de un conductor a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

En el caso concreto de esta nómina, el trabajador tenía derecho a cobrar el plus de nocturnidad por haber trabajado horas durante la noche, pero, en lugar de cobrar como se establece en el convenio, que daría lugar a percibir 126 euros, se le ingresan 78.

1.000 conductores

El otro millar de conductores que no alcanza los objetivos de facturación, a pesar de trabajar más horas de las establecidas en su contrato (39,5) y trabajar durante la noche, no consigue cobrar ninguno de estos dos pluses por no llegar a ese mínimo.

Este diario también ha accedido a la demanda judicial por horas extra y nocturnidad no pagadas a otro conductor de Vecttor. En total, en este segundo caso, el trabajador reclama 2.931 euros a la empresa: pide percibir entre 300 y 400 euros en los meses en los que ha realizado horas extra más nocturnidad, mientras que la suma baja a 200 euros en los meses en los que solo ha hecho horas extra. El trabajador que ha interpuesto esta demanda está a la espera de juicio.

SLT aclara también que el 80% de las veces que se han producido disputas de este tipo entre trabajador y empresa no se llega a juicio: se ha arreglado en la mediación, lo que hace necesaria la demanda judicial del trabajador. Este hecho es el que más enfada a los trabajadores y el que ha contribuido a desatar la huelga.

El sindicato estima, por lo tanto, que Cabify puede estar ahorrando alrededor de tres millones de euros al año al no abonar el salario correspondiente a estos conceptos a aproximadamente 1.000 conductores que no cumplen con esos objetivos de facturación, pero que sí realizan las horas de trabajo. Además, en consecuencia, tampoco se abona medio millón de euros en cotizaciones e impuestos.

Guerra de precios

Además, desde SLT se argumenta que alcanzar dicho mínimo de facturación también es cada vez más complicado para los conductores por la guerra de precios en la que Cabify ha entrado con otras plataformas VTC como Bolt o Uber. La empresa madrileña lanza reiteradamente “descuentos y promociones”, explican.

En 2016, Cabify tenía un precio mínimo por trayecto en Madrid de 12,5 euros, que bajó a 5,50 euros en 2019 y que se sitúa ahora en 3,50 euros, lo que hace más difícil para los conductores aumentar su facturación. Esta situación obliga a los conductores a trabajar durante más horas, pero también a hacer más viajes.

SLT no ve mal que Cabify baje sus tarifas, pero sí está en contra de que se haga “a costa de las nóminas de los conductores". Los conductores lamentan también que en los años previos era más fácil alcanzar el mínimo de facturación al haber menos competencia: “Antes también se podía cobrar algo más porque había menos coches circulando y menos competencia, que aumentó con la aparición de Bolt en junio de 2021”.

Además, fuentes sindicales afirman que la facturación que un conductor tiene que alcanzar la tiene que conseguir sin contar con el porcentaje que del importe de cada trayecto se queda Cabify por proporcionar la plataforma, el 24%.

En paralelo, Cabify continuó en pérdidas en 2022, pese a ingresar 625 millones de euros a escala global, un 32% más que en el ejercicio anterior.

Con todo, el acuerdo firmado en octubre de 2022 entre UGT y Cabify, además de perjudicar a los trabajadores a la hora de cobrar por la nocturnidad y por las horas extra, dificulta percibir la parte variable del salario. Según los datos de SLT, en 2022 era posible cobrar un sueldo de 1.426 euros con un variable de 200 euros incluido tras facturar 4.400 euros. Hoy por hoy, tras el acuerdo entre Cabify y UGT, con la misma facturación se cobran 1.320 (más de 100 euros menos) y el variable queda reducido a 56,53 euros.

UGT y UNAUTO

Por su parte, UGT ha manifestado a EL ESPAÑOL-Invertia que “la huelga convocada por el SLT está motivada por el afán que tiene dicho sindicato por que se les haga dentro del Grupo Vecttor, un favor con respecto a las horas sindicales de sus delegados”.

Asimismo, Unauto, la patronal mayoritaria de las empresas VTC en la Comunidad de Madrid, muestra su preocupación por esta situación y por la huelga porque “afecta a una empresa clave del VTC en Madrid”: “Apremiamos a Vecttor a cumplir el convenio que se firmó en su día por parte de los agentes sociales”.

Desde esta asociación se explica también que el convenio es una “herramienta imprescindible para que los derechos de los trabajadores sean respetados”. “Es la única forma de construir un sector serio, respetado y estable”, añaden, y defienden que, de no ser así, no solo se perjudica a los trabajadores, también se perjudica la imagen del sector VTC, que cuenta con una “imagen muy consolidada” en Madrid.

Sigue los temas que te interesan