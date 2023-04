Ouigo llegará a Andalucía en el segundo semestre de 2024 y ve complicado su estreno algún día en Galicia

Ouigo acaba de estrenar su ruta Madrid-Alicante, el tercero de los corredores en los que ya opera. A la compañía ya solo le queda llegar a Andalucía, para lo que lleva tiempo trabajando intensamente. Tras varios retrasos, el operador ferroviario perteneciente a la francesa SNCF, tiene previsto llegar a Sevilla y Málaga en el segundo semestre de 2024 y no esa primavera como se esperaba.

“Estamos haciendo los test y homologando los sistemas de seguridad para las vías en Andalucía. Nos quedan unos meses todavía, pero llegaremos en el segundo semestre de 2024”, aseguró Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo España, en el viaje inaugural a Alicante.

El principal problema con el que se ha encontrado la empresa es la homologación de trenes ya que los Alstom Euroduplex de Ouigo no son compatibles con el sistema de señalización andaluz (LZB). Tras la homologación se procederá a la formación de maquinistas. Con su llegada se convertirá en el último operador en conquistar Andalucía. En este corredor se estrenó Iryo (Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia) en marzo y Avlo espera hacerlo el 1 de junio.

Donde menos claras están las cosas es en Galicia. El corredor aún no está abierto a la competencia, aunque como ha asegurado en varias ocasiones la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hay mucho interés entre los operadores. En el caso de Ouigo no tanto. “La limitación es el material rodante y los trenes son inoperantes”, señalan desde la empresa que está más interesada en desarrollar los tres corredores que entraron en la primera liberalización, aunque no descartan nada.

Donde tampoco tienen interés de momento es en la posible liberalización de los servicios de Cercanías que no sería una realidad hasta 2032. “No estamos trabajando en ello porque es demasiado lejano”, apuntó la directora general.

Ouigo fue pionero de la liberalización del sector ferroviario de alta velocidad en España cuando en mayo del 2021 inauguró su primera línea Madrid-Zaragoza-Tarragona-Barcelona, ruta a la que le siguió el pasado octubre la de Madrid-Valencia. La compañía ya ha transportado a más de 5 millones de viajeros en casi dos años y está ganado mucha cuota de mercado.

En concreto, en el corredor Madrid-Valencia Ouigo alcanzó el 36% de cuota en su primer trimestre de operaciones. Iryo, que solo ha operado 15 días, el 0,8%. La cuota del AVE de Renfe se redujo hasta el 42,4% y la del Avlo hasta el 20,9%, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No es la primera vez que le adelanta. En el corredor Madrid-Barcelona ya se impuso en el tercer trimestre de 2022. Y ahora, en el último trimestre, también. Ouigo mantuvo el 29,1%. Iryo, activo desde mediados de noviembre de 2022, alcanzó el 4,2%, y Renfe Viajeros, un 54% con el AVE y un 12,7% con el Avlo.

En el caso del Madrid-Barcelona los viajeros rozaron los 3 millones (2,892 millones, +35,3%), según los últimos datos de la CNMC.

Ampliaciones de capital

Desde su llegada a España, Ouigo no ha dejado de realizar ampliaciones de capital que se enmarcan dentro de los 600 millones de euros en inversiones que se quieren efectuar, y en los cerca de 1.000 millones de euros que debe abonar en cánones al gestor de infraestructuras (Adif). Todo dentro del proceso de liberalización ferroviaria de la alta velocidad en nuestro país.

El operador francés va desembolsando el monto total según sus necesidades. Eso ha hecho que desde el inicio de sus operaciones en España, en mayo del 2021, Ouigo haya ampliado su capital social en varias ocasiones por un total nominal de 20,53 millones de euros.

