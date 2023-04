Huelga de Air Europa el puente de mayo: cómo saber si cancelan mi vuelo y reclamar la indemnización

La huelga de pilotos de Air Europa durará cuatro días -el 1, 2, 4 y 5 de mayo- y afectará a todas las bases y centros de trabajo en España, que abarcan a una plantilla de hasta 640 profesionales. Esto podría forzar la cancelación de cientos de vuelos. El Sindicato Español Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha anunciado los paros con contundencia, mientras que Air Europa sigue sin reconocer la convocatoria de huelga en su página web.

Fuentes del Sepla confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que están expectantes ante el decreto de servicios mínimos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mientras la dirección de la aerolínea, con Jesús Nuño de la Rosa y Richard Clark al frente, apuran cada minuto para llegar a un acuerdo y evitar los paros.

De confirmarse la huelga, la aerolínea estará obligada a informar a los clientes afectados por correo electrónico, en su página web y redes sociales, además de hacerlo a través de su canal de agencias, para comunicar qué vuelos resultarán afectados por la huelga de los pilotos de Air Europa.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), que representa a casi 7.000 pilotos de todas las compañías aéreas con base en España, justifica la convocatoria de huelga en respuesta al conflicto laboral generado por los directivos de Air Europa a cuenta de la imposibilidad para negociar una revisión salarial.

Indican que la negativa de la aerolínea ha supuesto "una pérdida real de los derechos laborales adquiridos". Todo ello, denuncia el sindicato, pese a que la compañía habría incrementado un 54% los precios de los billetes de avión en el último año.

¿Qué puedo hacer si cancelan mi vuelo por huelga?

Por defecto, se recomienda a los viajeros que hayan contratado su viaje para este puente de mayo con Air Europa que recopilen toda la información sobre la incidencia y guarden todos los documentos relacionados con el vuelo para estar en disposición de reclamar a la compañía a través de Atención al Cliente.

El Estado obliga a las aerolíneas a ofrecer unos servicios mínimos en España, por lo que conviene consultar en el portal web de Air Europa si nuestro vuelo sufrirá una cancelación a causa de la huelga de pilotos. En todo caso, Air Europa estaría obligada a mantener como mínimo un vuelo por destino de ida y vuelta. Esto significa que, si la compañía tuviera tres vuelos a Londres, por ejemplo, debería mantener al menos uno de ellos.

¿Puedo solicitar indemnización si cancelan mi vuelo por huelga?

Todos los viajeros tienen derecho al reembolso o a la compensación si se cancela su vuelo por huelga y, de hecho, toda compañía aérea está obligada a comunicar los derechos que asisten a las personas usuarias en cumplimiento del Reglamento 261 2004 de la Unión Europea.

En caso de huelgas, incluso siendo comunicadas, los pasajeros tienen derecho a hacer sus reclamaciones.

Ante cualquier cancelación de vuelos de Air Europa por huelga de sus trabajadores, la aerolínea debería ofrecer opciones. Si no comunica la incidencia con más de 14 días de antelación, o con menos, pero ofreciendo un transporte alternativo con un horario similar, el viajero tendría derecho a una indemnización que varía en función de la lejanía del destino contratado.

Así, la norma mencionada establece en su artículo 7 que "los pasajeros recibirán una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 km y para todos los demás, entre 1.500 y 3.500 km, 600 euros".

Requisitos generales para reclamar a Air Europa por la cancelación de un vuelo

Poder reclamar un vuelo cancelado por Air Europa pasa por cumplir estos requisitos:

La cancelación del vuelo responde a una huelga de los empleados de Air Europa. La afectación de vuelos por huelga de Air Europa ha provocado un retraso en el trayecto de más de tres horas. La aerolínea no ha comunicado la cancelación o el cambio de horario del vuelo al pasajero durante los 14 días previos al despegue. La reserva del vuelo está confirmada. El incidente tuvo lugar dentro del plazo de reclamación por retraso del vuelo o por su cancelación.

Sin embargo, si Air Europa llega a cancelar con más de dos semanas de antelación la cancelación del vuelo por huelga, o si advierte a los usuarios dentro de esas dos semanas para ofrecer -y el viajero acepta- un transporte alternativo con horarios similares, no se podría obtener compensación por ese vuelo cancelado a causa de la huelga de pilotos.

¿Qué derechos tienen los pasajeros?

Tanto si Air Europa cancela cientos de vuelos como si se retrasan, o deniega el embarque al avión por exceso de reservas de la compañía, el pasajero tiene derecho a reclamar a la aerolínea:

Vuelo de sustitución : ante un vuelo cancelado o pérdida de conexión por un retraso, la compañía aérea debe proporcionar un vuelo alternativo con el mismo destino, en caso de que el pasajero quiera continuar con su viaje.

: ante un vuelo cancelado o pérdida de conexión por un retraso, la compañía aérea debe proporcionar un vuelo alternativo con el mismo destino, en caso de que el pasajero quiera continuar con su viaje. Comida, bebida e Internet : la aerolínea debe suministrar este servicio o hacerse cargo de estos gastos tras horas de espera en el aeropuerto.

: la aerolínea debe suministrar este servicio o hacerse cargo de estos gastos tras horas de espera en el aeropuerto. Alojamiento: en caso de ser necesario pernoctar por retraso del vuelo, puedes reclamar un hotel y el transporte desde el aeropuerto.

¿Es posible que se desconvoque la huelga de pilotos antes del puente de mayo?

Air Europa está negociando in extremis para evitar los paros y hasta el momento no ha reconocido la convocatoria de huelga que seguirían más de 600 pilotos en España. "La última medida es la huelga", señalan fuentes del Sepla a EL ESPAÑOL-Invertia y todo indica que no hay marcha atrás.

La representación legal de los cientos de pilotos que van a secundar la huelga ha acusado a los directivos de Air Europa de "disfrazar como propuestas" situaciones inadmisibles para los trabajadores antes de "optar por la confrontación, amenazando y descalificando a los pilotos" en lugar de buscar el entendimiento. En concreto, lamentan que Air Europa no haya contribuido a la "recuperación del poder adquisitivo de los pilotos tras la pandemia" ni a "restituir las condiciones laborales del IV Convenio", según la misma fuente.

¿Cuánto gana un piloto de Air Europa?

Las variables que determinan el sueldo que perciben los pilotos son la categoría, los años de experiencia y la compañía para la que trabajan. El sueldo medio de los pilotos en España es de casi 13.000 euros al mes y, aunque muchos cobran menos, se concibe como un puesto bien pagado dada la alta responsabilidad que requiere su labor.

En el caso de Air Europa, en los últimos años los pilotos han visto caer sus salarios y también durante la pandemia hubo un ERE de 44 pilotos. Los primeros pilotos cobran unos 85.000 euros al año y los copilotos 50.000.

