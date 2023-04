Los planes de Ford Almussafes tras el ERE: mantener 4.800 empleos con el Kuga hasta que lleguen los eléctricos en 2026

Un coche superventas, el Ford Kuga, para mantener los 4.800 empleos que quedan tras el ERE. Es la hoja de ruta de la factoría de Almussafes. Fuentes de la compañía trasladan a El Español-Invertia que la salud de su modelo estrella, que se convertirá durante los próximos meses en el único producido en la planta, permitirá mantener la estructura actual hasta 2026, fecha que mantienen para la producción de los primeros coches 100% eléctricos de la fábrica valenciana.

La compañía, al menos por el momento, no contempla ni una reducción de la producción del Kuga ni un retraso en la llegada de los coches eléctricos a la factoría. La primera suspicacia parte de la aparición de un nuevo modelo de la marca, el Ford Explorer 100% eléctrico.

Se trata de un SUV, como el ensamblado en Almussafes, y, en consecuencia, una posible competencia interna. Pero Ford subraya que el Kuga es un modelo con versiones que van desde las clásicas de combustión al híbrido enchufable, unas características muy distintas a la opción del 100% eléctrico que ahora representa el Ford Explorer.

En cualquier caso, la producción de un único vehículo parece escasa para mantener hasta 2026 los alrededor de 4.800 empleos que quedan tras el ERE de 1.124 trabajadores. Pero la compañía apunta varias cuestiones al respecto.

Se trata de tres largos años de espera, pero la transición de Ford a la producción de coches 100% eléctricos requerirá también un complejo proceso de adaptación para el que la empresa requerirá mano de obra. Los encargados de fabricarlos trabajarán en sus líneas de montaje antes de que vean la luz en el mercado.

Para mantener el empleo, en cualquier caso, es imprescindible que se mantenga 2026 como año de lanzamiento, algo que la empresa confirma en la actualidad. Durante los últimos días ha causado revuelo la publicación de la memoria de sostenibilidad de la compañía, donde Ford relata que la producción de coches eléctricos en Almussafes comenzará "later this decade", cuya traducción literal es "al final de esta década".

Pero Ford subraya que sigue vigente la previsión de 2026, y argumenta al respecto que esa misma expresión ha sido utilizada por la compañía desde el principio en sus comunicados en inglés.

Vista aérea de Ford Almussafes. EE

De hecho, así consta en el primer párrafo del comunicado de junio de 2022, cuando la multinacional anunció que Almussafes fabricará los dos nuevos coches eléctricos. Entonces la expresión fue traducida como "más tarde en esta década" en la versión del comunicado en español.

Más allá de estas cuestiones, concurren otras circunstancias paliativas al valle productivo al que se enfrentará Ford durante los próximos años. Pese a que acaba de dejar de fabricar los modelos Mondeo, S-Max y Galaxy, el cese del de la furgoneta Connect se está retrasando y permite mantener de momento su carga de trabajo.

A su vez, Ford Almussafes, tras el drástico recorte de su plantilla, podrá dejar de recurrir a medio plazo a la fórmula del ERTE que ha consumido una gran cantidad del 'paro' de sus trabajadores, para que estos acumulen otra vez días de desempleo si volviera a ser necesaria esta fórmula.

Otra herramienta que aún no ha sido utilizada es la del Mecanismo Red del Gobierno de España, ideada para preservar el empleo por una larga temporada sin consumir el desempleo que se 'comen' los ERTE. Las circunstancias parecen idóneas para su implementación, ya que Ford Almussafes tiene marcado en el horizonte la fecha en la que recuperará carga de trabajo. Pero la compañía todavía no se ha lanzado a introducirla, tal y como solicitó UGT.

El ERE "más caro" de Ford

Pese a la incertidumbre y el dolor de los despidos, tanto la empresa como UGT, el sindicato mayoritario de la factoría, están satisfechos con el ERE porque garantiza la voluntariedad en las salidas. Se trata "del plan de salidas más caro de Ford", tal y como lo llegó a calificar la mercantil durante las negociaciones.

Según estiman fuentes de la negociación a partir de las tablas distribuidas por la empresa, el ERE tendrá prejubilaciones de hasta 3.000 euros al mes y despidos de hasta 180.000 euros brutos.

Las cifras se desprenden de los escenarios realistas más beneficiosos para los trabajadores. Las prejubilaciones, según estiman las fuentes consultadas, contarán con una indemnización prorrateada mensual de entre 2.000 y 3.000 euros por empleado (según su rango y edad), además de las cotizaciones a la seguridad social que también realizará la empresa. De media, a la multinacional le costará cada prejubilación alrededor de 300.000 euros.

Por lo que respecta a las indemnizaciones por despido acordadas, las mismas, tal y como recogen las tablas, podrían alcanzar cifras astronómicas. Tanto es así que un empleado de administración o ingeniería (tabla 2) de grado 8 y 28 años en la empresa percibiría 232.673 euros, más 40.000 adicionales si se marcha antes de julio.

No obstante, las fuentes consultadas apuntan que este no sería un caso verosímil, porque los empleados con tantos años en la empresa podrían acogerse a prejubilaciones, que son más ventajosas, y porque los empleados de administración o ingeniería de grado 8 se encuentran en el grado previo a la gerencia, y no son un perfil partidario de marcharse.

Desde una perspectiva realista, cabe tomar como máximo el posible despido de un empleado de administración o ingeniería de grado 7 y 20 años de antigüedad, que percibiría 140.165 euros de indemnización, más 40.000 adicionales por partir antes de verano. En este caso, el montante se elevaría por encima de los mencionados 180.000 euros brutos.

Por lo que respecta a los trabajadores de fábrica (tabla 1), un trabajador de grado 9 y 20 años de experiencia percibiría 108.453 euros de indemnización más los 40.000 si se marcha antes de julio, de modo que el total rozaría los 150.000 brutos. Las tablas completas de Ford, adjuntas a continuación, permiten cotejar cada caso concreto.

El ERE afectará finalmente a 1.124 trabajadores, 20 menos de lo previsto (el 19% del total de 5.900). Se han quedado fuera 20 técnicos y administrativos que asumirán próximamente nuevas funciones en la organización de Ford España para la electrificación de sus vehículos.

El expediente contempla bajas incentivadas con 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. También la mencionada aportación extra de hasta 40.000 euros por salir antes de julio, que será de 20.000 euros si la baja se produce entre julio y octubre.

Las prejubilaciones empezarán desde los 53 años, con un salario que pasará del 75% al 80% al cumplir los 57. Las condiciones son las mismas para los empleados de 54 años. Los trabajadores que tengan 55 o 56 años, en cambio, podrán prejubilarse con el 80% del salario, porcentaje que se elevará al 85% al cumplir los 57. Desde los mencionados 57 años las prejubilaciones serán también del 85% del sueldo.

Al margen de las indemnizaciones, la compañía limitará desde los 62 años la edad máxima con la que asumirá las prestaciones sociales de los prejubilados más jóvenes. Entiende que quienes se acojan, llegada esa edad, ya habrán sumado años suficientes como para jubilarse por la vía convencional.

