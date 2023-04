Las cifras del ERE "más caro de Ford": prejubilaciones de 3.000 euros al mes y despidos de 180.000 en Almussafes

Logrado el pacto de las condiciones del ERE de Ford Almussafes, llega la pregunta inevitable de sus 5.900 empleados: "¿Cuánto cobraría yo si me marcho?" Para facilitar una respuesta individualizada, la compañía distribuyó este martes unas tablas que, con la ayuda de fuentes conocedoras de la negociación, ayudan a descifrar los importes. El ERE tendrá prejubilaciones de hasta 3.000 euros al mes y despidos de hasta 180.000 euros brutos. "Es el plan de salidas más caro de Ford", llegó a afirmar la mercantil durante las conversaciones, según revelan a El Español-Invertia.

Las cifras se desprenden de los escenarios realistas más beneficiosos para los trabajadores. Las prejubilaciones, según estiman las fuentes consultadas, contarán con una indemnización prorrateada mensual de entre 2.000 y 3.000 euros por empleado (según su rango y edad), además de las cotizaciones a la seguridad social que también realizará la empresa. De media, a la multinacional le costará cada prejubilación alrededor de 300.000 euros.

Por lo que respecta a las indemnizaciones por despido acordado, las mismas, tal y como recogen las tablas, podrían alcanzar cifras astronómicas. Tanto es así que un empleado de administración o ingeniería (tabla 2) de grado 8 y 28 años en la empresa percibiría la friolera de 232.673 euros, más 40.000 adicionales si se marcha antes de julio.

[Ford y UGT pactan el ERE de Almussafes con 40.000 euros extra por salida inmediata y prejubilaciones a los 53 años]

No obstante, las fuentes consultadas apuntan que este no sería un caso verosímil, porque los empleados con tantos años en la empresa podrían acogerse a prejubilaciones, que son más ventajosas, y porque los empleados de administración o ingeniería de grado 8 se encuentran en el grado previo a la gerencia, y no son un perfil partidario de marcharse.

Desde una perspectiva realista, cabe tomar como máximo el posible despido de un empleado de administración o ingeniería de grado 7 y 20 años de antigüedad, que percibiría 140.165 euros de indemnización, más 40.000 adicionales por partir antes de verano. En este caso, el montante se elevaría por encima de los mencionados 180.000 euros brutos.

Por lo que respecta a los trabajadores de fábrica (tabla 1), un trabajador de grado 9 y 20 años de experiencia percibiría 108.453 euros de indemnización más los 40.000 si se marcha antes de julio, de modo que el total rozaría los 150.000 brutos. Las tablas completas de Ford, adjuntas a continuación, permiten cotejar cada caso concreto.

El ERE afectará finalmente a 1.124 trabajadores, 20 menos de lo previsto (el 19% del total de 5.900). Se han quedado fuera 20 técnicos y administrativos que asumirán próximamente nuevas funciones en la organización de Ford España para la electrificación de sus vehículos.

El expediente contempla bajas incentivadas con 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. También la mencionada aportación extra de hasta 40.000 euros por salir antes de julio, que será de 20.000 euros si la baja se produce entre julio y octubre.

Las prejubilaciones empezarán desde los 53 años, con un salario que pasará del 75% al 80% al cumplir los 57. Las condiciones son las mismas para los empleados de 54 años. Los trabajadores que tengan 55 o 56 años, en cambio, podrán prejubilarse con el 80% del salario, porcentaje que se elevará al 85% al cumplir los 57. Desde los mencionados 57 años las prejubilaciones serán también del 85% del sueldo.

Al margen de las indemnizaciones, la compañía, como se aprecia en la siguiente tabla, limitará desde los 62 años la edad máxima con la que asumirá las prestaciones sociales de los prejubilados más jóvenes. Entiende que quienes se acojan, llegada esa edad, ya habrán sumado años suficientes como para jubilarse por la vía convencional.

Tablas del acuerdo alcanzado entre Ford y UGT. EE

Ford Almussafes prescinde de los mencionados 1.124 empleados para afrontar el valle productivo al que se enfrenta hasta 2026. La fábrica tiene futuro a largo plazo, porque ha sido elegida por Ford para la fabricación de dos de los nuevos coches 100% eléctricos de la marca. Pero se enfrentaba a un gran excedente de personal hasta llegar a ese hito.

"Aproximadamente 1.100 puestos de trabajo están afectados, principalmente, debido al ya anunciado cese de la producción de los modelos S-Max y Galaxy en abril de 2023. Ford trabajará constructivamente con los sindicatos para reducir el impacto de esta situación en los empleados, sus familias y la comunidad local", precisó la compañía a sus trabajadores en su primer comunicado.

La planta ha retenido unos meses la producción que iba a perder de la furgoneta Connect, pero también va a dejar de producirla. Cabe recordar que también perdió recientemente la fabricación el Ford Mondeo.

Solo lo vota UGT

UGT defendió este martes su voto a favor porque la empresa "ha accedido a su principal reivindicación" y "ha ofertado planes de salida con carácter voluntario para los nacidos en 1969 y 1970". "También ha mejorado sensiblemente las cantidades ofertadas para las bajas incentivadas", destacó el sindicato, que "confía" en que el acuerdo sirva para resolver el ERE con "100% de voluntariedades".

"Terminan unas negociaciones complicadas, tanto por la cantidad del excedente de personal planteado, como por las bolsas de edades existentes en la fábrica", consideró la organización. "Ha sido clave contar con el acuerdo para la electrificación, puesto que, a la vez que garantiza la continuidad de la fábrica, ha permitido poder exigir a la dirección de Ford local y europea el compromiso que tiene con la Plantilla", agregó. "Estaba obligada a bajar las edades de adhesión al Plan, y a fijar unas condiciones dignas de salida", concluyó.

Por su parte, el sindicato de la oposición, STM Intersindical, no ha firmado el ERE, pero subraya sobre el mismo que "no es un mal acuerdo". La organización lamenta que "no da prioridad a las personas por antigüedad". "Se podrían haber evitado situaciones no justas, por aquellos trabajadores que tanto han dado a la empresa y están machacados por las fuertes cargas de trabajo a las que están sometidos en las cadenas", manifestó.

En segundo lugar, desde la organización sindical advirtieron de que en el acuerdo "no está escrita la voluntariedad", al tiempo que justificaron su negativa a suscribir el acuerdo para "evitar en cualquier caso salidas traumáticas".

Sigue los temas que te interesan