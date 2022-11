Los transportistas convocan el lunes una manifestación en Madrid durante la primera jornada del paro indefinido

Los transportistas volverán a manifestarse este próximo lunes por las calles de Madrid. La Plataforma en Defensa del Transporte ha decidido convocar una protesta en el centro de la capital coincidiendo con la primera jornada del nuevo paro indefinido del sector que comienza en la medianoche del próximo domingo al lunes.

En un comunicado, la plataforma convoca a todos los transportistas a nivel nacional para que asistan a una "gran manifestación a pie" el lunes en Madrid. La protesta, en la que aseguran que van a estar acompañados por representantes de otros sectores como la agricultura, la ganadería o la hostelería, comenzará a las 10.00 horas en la rotonda de Atocha.

"Tenemos que alzar la voz y que sientan que la situación de los transportistas la tienen que terminar de arreglar, nos jugamos que finalmente se trabaje para siempre en condiciones, o que como ya está pasando volvamos al charco de toda la vida", afirma la organización.

Su intención con esta protesta es concentrar todas las fuerzas en un mismo punto, así como poder visitar los centros más importantes de carga y descarga para trasladar la información sobre el paro "allá donde todavía no haya llegado". Incluso plantean la posibilidad de quedarse en Madrid si fuera necesario para el día siguiente.

En este contexto, insta a los transportistas a ponerse en contacto con sus delegados en las distintas provincias para se informen de donde pueden descansar y obtener alimentos, así como para que reciban instrucciones sobre las horas de salida y dónde se juntarán todos en Madrid.

El vocal de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, Miguel Cánovas; el presidente de la Unión Independiente de Transportistas (UITA), José Fernández, y el presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, Manuel Hernández, en una rueda de prensa. Isabel Infantes Europa Press

La Plataforma ve "injusto" que arrastren a los transportistas a esta situación por no querer ceder en una hoja de cumplimientos que les ofrezca garantías sobre las necesidades del cumplimiento de la Ley e insta a no hacer caso a las campañas que se están haciendo para "mermar los ánimos" en esta lucha "difícil y seria, pero no imposible".

Además, advierte de que si no se reacciona, "todo lo conseguido se apagará en poco tiempo" y los transportistas estarán peor que cuando empezaron con estos paros. "Entonces ya será tarde, porque lo que están haciendo es ganar tiempo 'para que luego sea tarde'", agrega.

Paro indefinido

La Plataforma en Defensa del Transporte, que lideró el paro que tuvo lugar el pasado mes de marzo y paralizó parte del país durante 20 días, anunció esta semana su intención de convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del próximo domingo al lunes.

Esto decisión se tomó después de en la votación celebrada el pasado fin de semana, las movilizaciones fueran respaldadas por el 86% de los afiliados a esta organización, que representa fundamentalmente a pequeños transportistas y autónomos.

