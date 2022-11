Delbos (Mobilize): "Si en el ‘carsharing’ va una persona; ¿por qué los coches tienen que ser de cuatro plazas?"

El Grupo Renault está dividido en cuatro grandes marcas. Por un lado, está Renault, por todos conocida. También está Dacia como marca de acceso a la compañía. La tercera pata es Alpine como la firma de coches deportivos y con presencia en la competición. Y, desde hace poco más de un año, también encontramos a Mobilize, la cuarta pieza que completa este nuevo rompecabezas.

Mobilize aglutina todo aquello que no sea la compra del coche. Es decir, hablamos del coche compartido, la suscripción, los servicios financieros, la recarga de los coches eléctricos… Además, Mobilize ha elegido España para comenzar con algunos servicios como Limo, el vehículo de suscripción que utiliza Cabify en Madrid y que también están negociando para llevarlo al taxi. Para hablar de estos y otros apartados hablamos con Clotilde Delbos, CEO de Mobilize… Así ha sido nuestra conversación.

¿Cuál es el papel de España en Mobilize?

España es muy importante para el Grupo Renault y para Mobilize. Es un país clave para nosotros por las fábricas y por la gran relación en volumen y en tiempo con Renault. Por ello, esperamos que también sea importante para Mobilize. Muchos de nuestros nuevos negocios de emprendimiento han empezado en España. El primero de ellos fue Zity, cuando hicimos hace años una joint venture. Ahora Zity está también París, Milán o Lyon, por ejemplo.

Asimismo, también adquirimos Bippi, para el negocio de la suscripción junto con la división financiera. Bippi también empezó en España y ahora está en varios países: comenzará pronto en Alemania. Y lo mismo ocurrió cuando decidimos lanzar Limo. Como todo empezó en España, pensamos que sería bueno que también empezara Limo en España, antes que en otras ciudades como París, en Francia. Esto es solo un ejemplo de que las actividades de Mobilize se han lanzado en su mayoría en España. De ahí que sea muy importante para nosotros.

Clotilde Delbos, CEO de Movilize, la nueva compañía del Grupo Renault.

¿Cuándo comenzará Limo en Francia y con qué empresas?

En unos meses estará Limo también en París. En cuanto a las compañías, lo diremos en su momento. De todas maneras, hay que tener en cuenta que no solo hablamos de compañías sino también de conductores privados. Un conductor privado, puede ser usuario de Limo en Francia, mientras que en otros países o ciudades no se puede, como es el caso de Barcelona. O en Madrid donde estamos con Cabify y la empresa Vecttor porque no podemos ir a conductores privados.

¿En Madrid vemos Limo ya en VTC pero no en taxi? ¿Será posible?

Sí, cuando la legislación lo permita, lo haremos. Estamos trabajando para cumplir con la ley. La ley no permite que los taxistas alquilen coches que no son de su propiedad. Por ello tenemos que trabajar con el Ayuntamiento de Madrid y hacer que permitan que un conductor privado alquile un automóvil. Porque de lo contrario será muy difícil que den el salto al eléctrico, ya que los vehículos son muy caros. Así que estamos trabajando en ello…

El prototipo Mobilize Solo está en fase de estudio.

En los pocos meses que lleva Limo en Madrid… ¿tienen ya unas primeras conclusiones?

Sí, Cabify está contento. Y creo que tenemos oportunidad de asignarles más coches en el futuro. De los coches destacan la autonomía del vehículo eléctrico y el espacio para los pasajeros en la segunda fila.

¿En un futuro podrán vender coches?

No, el modelo de negocio, en realidad, es que no vendemos coches. Queremos evitar el problema que tienen los usuarios cuando venden un coche y pierden dinero por él. De esta manera, lo que proponemos es que Mobilize mantenga la propiedad del vehículo y que los usuarios o clientes hagan un uso extensivo del mismo y que no tengan problemas con los valores residuales.

De los vehículos que han expuesto en el último Salón de París… ¿cuáles son un ‘concept’ y cuáles pasarán a producción y los veremos en las calles?

El vehículo Duo que se ha expuesto en París es alrededor del 95% de cómo será en realidad. Obviamente estará más equipado. Pero también los usuarios podrán elegir elementos de equipamiento como asientos de diferentes calidades.

Futura estación de recarga de Mobilize.

¿Y esto vehículo será para ‘carsharing’ o para suscripciones?

Para ambos. No solo tenemos que pensar en el ‘carsharing’ porque el mercado es demasiado pequeño. Por ello entonces vamos a abrirnos a la suscripción.

¿Este vehículo podríamos verlo con Zity?

Sí, lo estamos discutiendo ahora. Ellos están interesados. Lo que se busca es reducir el coste total del uso. Para hacernos una idea… en el carsharing hemos hecho estudios y los usuarios que lo utilizan son 1,2 personas por coche… Entonces, ¿por qué necesitamos cuatro asientos?

Por ello creo que podríamos agregar algún otro coche a la flota de Zity. Sería para un uso diferente. El Renault Zoe para alquileres más largos. El Dacia Spring para otros más cortos. Y también podría haber otros vehículos para diferentes usos, otras autonomías y para cuando no hay que llevar equipaje. Hay que tener en cuenta que los usuarios utilizan un coche u otro dependiendo de sus necesidades.

El Mobilize Duo está muy cerca de la producción.

¿Y los próximos coches de Mobilize se seguirán construyendo en China como Limo?

Es importante saber que nosotros no hemos elegido China para producir Limo. En realidad, lo que ocurrió fue que descubrimos este coche en la línea de productos de la compañía JMEV, que el Grupo Renault adquirió al 50% entre finales de 2019 y principios de 2020.

Fue entonces cuando descubrimos el coche y dijimos, nosotros no tenemos una berlina eléctrica en Europa, así que podríamos traer este coche a Europa y que fuera usado como un taxi. Y eso fue lo que hicimos.

Esa fue la razón por la que está aquí. Es lo que hace un fabricante de automóviles. Decide el coche y solo cuando el proyecto está maduro, analiza la capacidad de producción, los proveedores, los costes a donde se envía…

Y a partir de ahí se decide la fabricación. Y en ello estamos ahora con los otros modelos, ya que todavía no están maduros. Si me preguntas dónde se construirá Solo primero te diré que tengo que analizar el plan de negocio, hacer que funcione y después de ello decidiremos dónde se fabrica. Pero no al revés.

Clotilde Delbos, CEO adjunta de Renault y CEO de Mobilize.

¿Y el futuro podremos ver en las calles el prototipo Solo?

No lo sé. Queríamos primero presentarlo aquí para ver cuál es la reacción de la gente. Y hasta ahora ha ido todo bien. Hay dudas porque en Mobilize lo que realmente estamos pensando es en la movilidad de manera diferente. Hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchos accidentes con vehículos de dos ruedas…

Con un vehículo de estas características tienes más protección porque lleva cinturón de seguridad y es más estable porque son tres ruedas. Por tanto, estamos pensando en soluciones para las personas que están solas y quieren desplazarse más rápido que cogiendo un autobús o un scooter o incluso una bicicleta. Pero tenemos que ver si la gente lo usaría y cuándo costaría su producción.

¿Cuándo será rentable Mobilize?

Hemos anunciado que seremos rentables en 2025. Nuestra ambición es representar una quinta parte de la facturación, es decir, el 20 %, del Grupo Renault.

¿Tienen problemas con la fabricación de Limo por los semiconductores?

No, no estamos teniendo problemas con los semiconductores con Limo. Donde tenemos problemas es en los coches que se fabrican en Europa, pero los que se fabrican en China como en China no hay problemas con los semiconductores.

¿Los concesionarios del Grupo Renault contarán con estaciones de carga ultrarrápida?

Sí, vamos a empezar a poner puntos de carga en Francia, España, Italia y Bélgica. Se instalarán en los concesionarios que están cerca de carreteras principales. Pensamos que la autonomía en realidad no es un problema hoy. Lo que sí es una preocupación para los usuarios es dónde voy a poder cargar cuando me vaya de vacaciones.

Lo hemos visto porque este verano había muchos coches eléctricos en la carretera y no había suficientes estaciones de carga. Por ello, como nosotros hemos pensado que ya contamos con el espacio que es el de los concesionarios y ahí podemos instalar los puntos de carga. Así que recopilamos información de los concesionarios de la alianza Renault-Nissan que están cerca de las autovías y autopistas y hablamos con ellos sobre si querrían participar en esta infraestructura.

¿Cuántos puntos de carga habrá? ¿Cuántos se instalarán en España?

Hemos anunciado 200 concesionarios en estos cuatro países. En España se han designado un total de 50 concesionarios que tendrán puntos de carga de 400 kW. Tenemos acuerdos con compañías eléctricas pero también queremos instalar baterías de almacenamiento para dar una segunda vida a las baterías.

¿En qué más países quieren entrar con Mobilize?

Hemos empezado y estamos centrados en Europa porque es donde está la movilidad eléctrica. Pero también estamos trabajando mucho con Nissan para intentar acelerar la entrada en Reino Unido. Y también tendremos que decidir si apostar por países emergentes de América, donde que queremos hacer cosas y probablemente también iremos allí.

