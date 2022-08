Renfe comienza a vender los abonos gratuitos o con descuentos este miércoles

A partir de este miércoles 24 de agosto los usuarios de los servicios de Cercanías, Media Distancia, Avant y algunos trayectos de AVE podrán comprar a través de internet, las máquinas autoventas o las taquillas los abonos gratuitos o al 50% de descuento que el Gobierno aprobó el pasado 1 de agosto.

Renfe habilitó la inscripción para recibir estos abonos el 8 de agosto en su propia web, aunque el pago se empezará a abonar a partir de este miércoles. Sólo en el primer día habilitado para el registro se inscribieron más de 81.000 usuarios y el martes 23 de agosto el número total de registrados superaba las 300.000 personas.

El propósito de esta medida era agilizar el proceso para conseguir los abonos que tendrán una vigencia de cuatro meses. Por ello, Renfe suspenderá la venta de todos sus abonos multiviajes y abonos habituales para sus servicios de Rodalies, Cercanías y Media Distancia entre septiembre y diciembre.

Obtención

Todos los clientes podrán obtener los nuevos abonos en las taquillas, máquinas autoventa y mediante la app de Renfe Cercanías. La excepción son los núcleos de ancho métrico y de ancho convencional de Asturias y Santander, donde sólo lo podrán adquirir físicamente.

La app generará un código QR que se descargará en el móvil y podrá utilizarse para cruzar directamente los tornos en los núcleos de Cercanías de Madrid, Málaga, Murcia/Alicante, Valencia y Zaragoza.

Asimismo, generará un código de siete dígitos con el que se podrá obtener el abono en soporte físico o bien cargarlo en el que ya disponga el cliente en las taquillas o las máquinas autoventa de los núcleos de Cádiz, San Sebastián, Bilbao, Sevilla y Barcelona.

Para la compra del abono, será necesario depositar una fianza, preferiblemente por medio de tarjeta bancaria, para que el reembolso se devuelva automáticamente a esa tarjeta en caso de llegar al mínimo de viajes estipulado. Si el pago se realiza en metálico, la devolución deberá solicitarse en los puntos post venta habilitados.

Descuentos

En su lugar, se creará un único abono que valdrá para estos cuatro meses para cada núcleo urbano con servicio de cercanías. Este título será gratuito para los usuarios que realicen más de 16 viajes durante los cuatro meses de vigencia de la medida.

Para su obtención, el usuario deberá abonar una fianza de diez euros. Esta cantidad será devuelta al consumidor una vez se haya comprobado que ha hecho el uso correspondiente del abono durante el periodo entre septiembre y diciembre.

Por su parte, los trenes de media distancia entre ciudades tendrán también su propio abono. En este caso, el título se venderá para la conexión entre dos núcleos urbanos específicos y será gratuito a partir de 16 viajes. En este caso, la fianza es de 20 euros.

En cuanto a las rutas en AVE, se creará un nuevo abono con descuento del 50% y condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Así, estos bonos serán válidos para diez viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente y utilizables hasta el 31 de enero de 2023.

De otro lado, los servicios Avant OSP ofrecerán un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

En cuanto a los abonos vendidos con anterioridad, podrán beneficiarse del descuento solicitando en los puntos de postventa la devolución del 50% del precio del billete. Asimismo, el resto de rebajas de precios (por ejemplo, por familia numerosa) se aplicarán tras el descuento del 50%.

Ahorro

El martes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estimaba que el ahorro vinculado a estos descuentos estará entre los 600 y los 1.000 euros por familia entre los meses de septiembre y diciembre.

Según el cálculo del Gobierno, basado en una familia compuesta por una pareja y sus dos hijos estudiantes, la cantidad ascendería a unos 600 euros en Madrid, 750 euros en Barcelona y hasta 1.000 euros en otras grandes ciudades como Valencia o Sevilla.

