Juan de Antonio (Cabify) pide una extensión para que las VTC puedan seguir operando más allá de octubre

El sector de las VTC vive en el alambre en España. El próximo 1 de octubre llega a su fin el periodo otorgado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que las comunidades autónomas regulen estos servicios de movilidad. Un momento que, dependiendo de las medidas que se tomen, podría suponer el final de la viabilidad de este servicio en diferentes regiones.

En este contexto, Juan de Antonio, CEO y fundador de Cabify, ha expresado su preocupación por la situación y ha pedido que el Ministerio capitaneado por Raquel Sánchez extienda el permiso para operar a las VTC más allá de octubre.

"Me preocupa que teniendo una visión muy parecida sobre la necesidad de reducir el uso del coche particular en el interior de las ciudades, se tomen decisiones que no vayan en esa línea. Tenemos una ley de movilidad que dice que, en octubre de este año, una herramienta que puede reducir el volumen de coches particulares, como las VTC, está en riesgo de desaparecer", ha explicado el directivo.

Reunión en el Ministerio

El fundador de Cabify aprovechó su intervención en la jornada inaugural del Global Mobility Call para señalar la necesidad de regular el sector VTC que, a su entender, está "en peligro" ante la proximidad del final del periodo transitorio dispuesto en el Decreto Ábalos y la ausencia de regulación adecuada por parte de la mayor parte de las comunidades autónomas.

En este sentido, señaló que "en los próximos días" se celebrará una mesa entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los responsables de movilidad de las diversas comunidades autónomas, donde algunos de ellos solicitarán que se solucione el problema del precipicio regulatorio al que se enfrenta el sector de las VTC a partir del 1 de octubre.

De Antonio ha destacado el peso que este sector tiene para la economía y la movilidad de las ciudades en las que opera. "Es difícil de explicar. Sobre todo cuando todos estamos de acuerdo que buscamos un camino hacia ciudades más sostenibles. Es difícil de entender para decenas de miles de empleados del sector, para cientos de miles de usuarios y para millones de ciudadanos que no haya una solución para esto".

"La realidad es que el contador está ahí y en octubre de este año, si no hacemos algo, la industria está en riesgo. La movilidad del futuro será sostenible y accesible. Y si no lo es, no tendremos movilidad ni tendremos futuro”, ha finalizado el CEO de Cabify.

Menos coches particulares

Por su parte, Jaime Moreno García-Cano, director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también ha participado en el coloquio. En este sentido, ha señalado la necesidad de ir “hacia ciudades con menos coches particulares”, y añadió que "la oferta de movilidad tiene que crecer, porque la demanda va a más, y las zonas de bajas emisiones van a reducir aún más el uso del coche en interior de las ciudades".

Un objetivo en el que la utilización de los datos va a desempeñar un papel crucial. Pilar López, vicepresidenta de Microsoft Western Europe, ha reflexionado sobre su importancia a la hora de optimizar la forma en la que nos desplazamos. "La movilidad en las ciudades se nos presenta como un reto de sostenibilidad, pero también del uso del espacio, de la calidad del aire, de inclusión, de igualdad… La tecnología va a ser siempre parte de la solución".

Esta también fue la temática seguida por Luis Sanz, CEO de Carto. El directivo ha explicado que para poder sacar el máximo provecho a los datos es necesario "buscar un equilibrio donde confluyan los diferentes intereses y un marco regulador para que todo el mundo gane".

