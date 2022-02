Cupra abraza el metaverso en su cuarto aniversario: anuncia el lanzamiento de su primer NFT y dos nuevos modelos

Desde su lanzamiento, Cupra ha dejado claro que su intención es romper las reglas del negocio de la automoción tradicional. Así como la marca de Seat apostó desde prácticamente su nacimiento por la electrificación de sus vehículos o por modelos de negocio basados en la suscripción ahora apuesta por el metaverso y la tokenización.

El CEO de la compañía, Wayne Griffiths, ha sido el encargado en dar el pistoletazo de salida a la incursión de Cupra en los nuevos negocios digitales durante la celebración del cuarto aniversario de la marca. Entre sus primeras iniciativas destaca el lanzamiento de un NFT del cual la empresa dará más detalles en próximos días.

Pero no todo se circunscribe al mundo virtual. Griffiths también ha adelantado el lanzamiento de dos nuevos modelos de coches. Una decisión con la que Cupra doblará su porfolio de productos durante los dos próximos años. "No queremos hacer coches que gusten a la mayoría de la gente, queremos hacer modelos que enamoren a unos pocos. No buscamos el mainstream. Eso va a guiar nuestro futuro modelo Urban Revel", ha explicado Griffiths.

En lo que respecta a los objetivos de negocio de la marca, el CEO de Seat y Cupra se ha mostrado muy ambicioso. "Queremos doblar nuestra ventas, nuestros garajes, nuestro portfolio de productos... Queremos seguir siendo la marca del automóvil que más crece del mundo. Si lo conseguimos nos convertiremos en una de las marcas más relevantes. El objetivo será alcanzar una facturación de 5.000 millones de euros. Esto demuestra nuestra ambición".

Apuesta de negocio, no de marketing

Al ser cuestionado por el rol que van a jugar los tokens en la estrategia de Cupra, Griffiths ha recalcado que no estamos ante una acción de marketing. El objetivo de la compañía es convertir este tipo de iniciativas en un negocio para la empresa. En este sentido, espera que estas experiencias se conviertan en una realidad durante el segundo semestre del año.

Griffiths ha destacado que en estos momentos se encuentran estudiando los últimos detalles de esta iniciativa. Durante los próximos meses Cupra evaluará las plataformas y las blockchains sobre las que desplegará sus tokens. "Vemos una gran oportunidad para generar ingresos con los NFT".

En lo que respecta a los nuevos lanzamientos, los modelos de Cupra ahondarán en la ruta marcada por los actuales. "El futuro es electrico. Nuestros nuevos modelos serán coches electrificados en segmentos atractivos para nuestros clientes. La marca Cupra vive un gran momentum pero tiene un mayor futuro en base a un portfolio de productos que va a ir creciendo", ha concluído el CEO de Seat y Cupra.

