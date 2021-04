Josep Jove (Bip&Drive): "El futuro modelo de pago por uso debe de ser armónico para todo el territorio"

Como si del anillo único ideado por Tolkien se tratara, el sector de la movilidad está viviendo en los últimos años una proliferación de plataformas que buscan aunar el mayor número de servicios posibles.

Nuestro invitado de hoy, Josep Jove, CEO de Bip&Drive, lleva las riendas de un proyecto que, desde 2015, ha ido añadiendo al pago de peajes tradicional multitud de servicios simplificar la vida de los conductores. Una especie de navaja suiza q pretende acercar al usuario el mayor número de servicios sin levantarse del asiento de su vehículo.

De su mano repasamos las claves de un segmento de la movilidad que va a desempeñar un papel clave con la proliferación del pago por uso como modelo para la mayoría de las infraestructuras tanto urbanas como interurbanas.

¿En qué situación se encuentra Bip&Drive tras el impacto del coronavirus?

No habiendo sido un año fácil, en 2020 hemos conseguido mejorar los resultados del ejercicio anterior. Somos una compañía con un nivel de transacción muy alto dado que somos un market place para todo tipo de servicios de pago que necesiten los conductores. Desde pagar un peaje a la zona azul o una ITV.

Nuestra solución busca reducir la fricción, las esperas, las colas... En un año como el que hemos pasado nos hemos dejado un tercio de nuestra facturación. Nuestro modelo es de suscripción por el que nuestros clientes pagan 15 euros al año y se despreocupa de pagar comisiones o de tener cuatro o cinco aplicaciones distintas. Luego está lo que consumen.

Durante 2020, a pesar de las restricciones, hemos seguido ganando ganando nuevos usuarios. En lo que respecta al churn, hemos tenido un comportamiento mejor que nunca. Yo esto lo vínculo a que este año ha funcionado muy bien todo lo que permite el contact less. Creo que nuestra propuesta nos ha permitido seguir creciendo en un momento tan complejo como este.

Cada vez hay más servicios de movilidad en el ámbito urbano, ¿existen muchas oportunidades de negocio?

Nosotros nacimos muy pegados al pago de las autopistas. Hemos intentado trasladar la comodidad de no tener que parar en un peaje a todo lo que tenga que hacer al volante un conductor. Ahí hemos ido pasando de la movilidad interurbana a la urbana.

Igual que Glovo te permite hacer todo lo que necesitas desde el sofá, Bip&Drive busca esa misma experiencia desde el asiento de tu coche. Nuestra evolución nos ha permitido trasladar al cliente una oferta mucho más global y que el cliente lo tenga todo desde una única aplicación.

¿Ha llegado el momento de implementar modelos de pago por uso en las infraestructuras españolas?

Si no ha llegado ya, tiene que estar cerca. Ante la pregunta de si las autopistas tienen que ser de pago o no, lo que tiene que quedar claro es que no son gratuitas. Hay que ver quién y cómo se paga su conservación y su gestión. Tenemos 17.000 kilómetros que deben de estar en el estado adecuado de mantenimiento.

O las pagan los que las usan y los que no las usan o las pagan las que, realmente, están haciendo uso de ellas. Yo creo que hay mucho consenso en que quien usa paga y, de la misma forma, en el que el que contamina paga. Al final, si la contaminación la generan unos pocos no se puede socializar la solución.

Antes o después el pago por uso será una realidad. En la situación actual tiene todo el sentido destinar el dinero a otras cuestiones y que el mantenimiento de las infraestructuras lo pague quien las usa. Actualmente sólo se paga por el uso del 20% de nuestras infraestructuras frente a otros países de nuestro entorno que están cerca del 100%.

Lo que sí que es cierto es que el futuro modelo de pago por uso debe de ser armónico para todo el territorio. Si no se van a generar agravios que ya han sido malos consejeros en el pasado que dificultan construir de cara al futuro. Del mismo modo, lo que no puede ser es un formato de casetas, barreras y colas. Existen muchas tecnologías para que la sociedad lo adopte universalmente.

Para seguir la conversación completa:

- Escúchala en Ivoox

- Escúchalo en Apple Podcast

- Escúchalo en Spotify

- Escúchalo en Google Podcast