Volkswagen anuncia su coche eléctrico barato en 2025 pero no confirma que se fabrique en España

Una película de suspense hasta el final. Así es cómo se está desarrollando la comunicación del gran proyecto de coche eléctrico en España de la mano de uno de los principales constructores en la industria del automóvil, el Grupo Volkswagen, que aglutina a marcas como Volkswagen pero también a Seat.

Hoy, Ralf Brandstätter, consejero delegado de la marca alemana ha confirmado que el próximo coche eléctrico 'barato' de la marca alemana estará en la calle en el año 2025. Es decir, en cuestión de solo cuatro años. Esto supone un adelanto de unos dos años a las estimaciones iniciales que tenía este constructor, según ha señalado el propio Brandstätter.

Sin embargo, lo que no ha confirmado todavía este directivo es el lugar de fabricación. De hecho, no solo no lo ha confirmado, sino que ha comentado que "hay diferentes escenarios". "La decisión de donde se producirá el pequeño Volkswagen eléctrico todavía no se ha tomado", ha señalado.

Por su parte, Herber Diess, CEO del Grupo Volkswagen, también ha comentado que gran parte de estas decisiones dependerán de los próximos fondos europeos de reconstrucción.

Durante su visita a España con Pedro Sánchez y el rey Felipe a la fábrica de Seat, Diess ha afirmado que hoy es un día "para hablar sobre proyectos emocionantes de vehículos, ya que España puede convertirse en un centro de movilidad eléctrica de Europa, una oportunidad real pero solo realista para España y Volkswagen si hay financiación disponible de los proyectos por parte de la Unión Europea".

Ralf Brandstätter con el calendario de los próximos eléctricos de la marca.

Dos fábricas españolas a la espera de este modelo

La decisión de dónde fabricar este nuevo coche eléctrico es clave para la industria del automóvil en España. Entre otras cosas porque hay dos fábricas pendientes. Por un lado está Seat, con Martorell. En este sentido, Seat sí ha dicho ya que tendrá un coche eléctrico en 2025. Y por otro, la de Landaben (Navarra) que también aspira a fabricar un vehículo eléctrico de tamaño contenido.

La fecha de 2025 coincidiría con el final de la vida comercial de las generaciones actuales del Seat Ibiza, Seat Arona y Volkswagen Polo, lo cual podría ser un aliciente para tomar esta decisión. Al igual que el anuncio por parte de Iberdrola, Seat y Volkswagen de la construcción de una fábrica de baterías en España.

Ambas fábricas, además, están muy bien posicionadas porque, hasta la pandemia, presentaban unos excelentes niveles de producción y rentabilidad.

En este sentido, Seat, con Martorell, tiene tres líneas de producción (Ibiza/Arona, León/Formentor y Audi A1). Y si finalmente se le asigna un coche eléctrico tendría que cambiar alguna de esas líneas de producción (probablemente las de los coches pequeños, porque la línea del León se mantiene hasta al menos 2027). Además, esta nueva línea o líneas de producción del coche eléctrico no serían multienergía (como sí hace PSA que puede construir eléctricos y de combustión en una misma línea).

Por su parte, Landaben tiene tres modelos asignados (Polo, T-Cross y un próximo SUV coupé de pequeño tamaño que comenzará a producirse a final de año).

Buena prueba de que Landaben también ha jugado bien las cartas es que hace unos meses la planta contrataba a más trabajadores para responder a la demanda del Polo y del T-Cross. Asimismo, la planta conseguía un récord de producción, tras los meses fuertes de impacto del coronavirus. Y según algunos representantes del Gobierno de Navarra han señalado que la relación del Grupo Volkswagen con el ejecutivo navarro es muy fluida.

Si el VW ID.3 cuesta 30.000 euros, aproximadamente, el más barato rondaría los 20.000 euros.

Las piezas del puzzle encajan

Por ello, la esperanza de parte de la industria del automóvil en España radica en que este nuevo coche eléctrico de pequeño tamaño y precio asequible finalmente se produzca en España en la mencionada planta de Landaben en 2025, junto con la planta de Seat.

A favor de que finalmente la inversión esté destinada a Landaben hay muchas variables. Una de ellas, quizás la más importante, es que hasta ahora tanto Martorell como Landaben han ido de la mano, han compartido una plataforma de vehículos pequeños del grupo. Hablamos de la MQB-A0 que es la que tienen el Seat Ibiza y el Volkswagen Polo, además del Seat Arona y el Volkswagen T-Cross.

Por tanto, si Seat también tiene previsto fabricar el coche eléctrico en Martorell en 2025, esto significaría que la misma estrategia que tienen actualmente con los modelos de combustión, tendrían con los eléctricos. Estaríamos hablando de que ambas fábricas tendrían la MEB-Entry, que es como se llamaría a la plataforma de eléctricos pequeños.

Así, Seat en Barcelona produciría el coche eléctrico de pequeño tamaño y Volkswagen haría lo propio en Navarra (podrían ser llamados Volkswagen ID.1 y ID.2). Del coche eléctrico pequeño de Seat, todavía desconocemos el nombre (solo conocemos hasta ahora el nombre de Born, que está bajo la marca Cupra y no se construye en España).

Imagen del interior del Volkswagen ID.3.

20.000 euros de precio coche

En cuanto al precio que costaría este coche, desde los responsables de la marca han señalado que estaríamos ante un coche 100% eléctrico de pequeño tamaño y con un precio cercano a los 20.000 euros.

Se trataría de una cifra mucho más accesible que la que ofrece el primer eléctrico de Volkswagen actual, que es el ID.3 y que tiene un precio de salida de 32.250 euros. Por lo tanto, estaríamos hablando de pasar de los 30.000 a los 20.000 euros, como cifra inicial.

Estos precios recordemos, son precio recomendado de venta al público. Luego habría que restarles descuentos promocionales, por financiación y posibles ayudas como las del Plan Moves. De ahí que podríamos estar hablando de un precio final de unos 16.000 euros para un coche eléctrico de acceso a la marca Volkswagen/Seat.

Imagen del Cupra Born.

16.000 millones de inversión

Es otro de los anuncios realizados hoy. Hablamos de la inversión del Grupo Volkswagen en los próximos cinco años. Una inversión que ha ascendido de los 11.000 millones anunciados el año pasado a 16.000 millones. Es decir, que el Grupo Volkswagen ha aumentado en 5.000 millones esta inversión.

Esta inversión pasa fundamentalmente por la inversión en electromovilidad, ya que Brandstätter ha señalado que para 2030 espera que el 70% de los coches que se comercialicen en el mercado europeo sean eléctricos puros o híbridos enchufables. Es decir, que Volkswagen afirma que el coche eléctrico será una gran mayoría ya en 2030. Asimismo, este porcentaje sería del 50% en China y del 50% en Estados Unidos.

En este sentido, tras el ID.3 Volkswagen tiene previsto lanzar el ID.4 (el próximo SUV) para después continuar con el ID.5 e ID.6 y después el ID.Buzz. También se hablaría de un ID.4 e ID.7 y de los posibles ID.1 e ID.2 que serían por los que compite España.

Conducción autónoma en 2030

Es otro de los puntos que ha tratado Brandstätter. Este directivo ha señalado que quieren poner fecha a la conducción autónoma para 2030. Previamente, lanzarán flotas de vehículos autónomos para recopilar información mediante una red.

Esto permitirá a Volkswagen democratizar la tecnología del coche autónomo en la próxima década. De ahí que haya lanzado el proyecto Trinity, que englobará esta tecnología. Un coche donde se pueda trabajar, pero también descansar, jugar o relajarse, mientras nos desplazamos, señalan desde Volkswagen.