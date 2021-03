La cantidad de litio necesario para producir baterías bajará a la mitad en diez años

La organización europea Transport & Environment (T&E) ha asegurado que los automóviles eléctricos necesitan "mucha menos materia prima" que los modelos de combustión interna. Es lo que asegura su informe "From dirty oil to clean batteries. Batteries vs oil: a system comparison of resource and energy requirements".

Este estudio evalúa la cantidad de materias primas necesarias para fabricar baterías de vehículos eléctricos hoy y en las próximas décadas, teniendo en cuenta los cambios en los procesos de fabricación y las posibilidades del reciclaje de las baterías. También evalúa la cantidad de materiales quemados en un automóvil de combustión interna a base de combustibles fósiles.

Asegura que la brecha entre coches eléctricos y convencionales aumentará a medida que los avances tecnológicos reduzcan a la mitad la cantidad de litio necesario para fabricar una batería de un coche 'cero emisiones' en la próxima década.

"Cuando se trata de materias primas, simplemente no hay comparación. Durante su vida útil, un automóvil de combustible fósil promedio quema el equivalente a una pila de barriles de petróleo de 25 pisos de altura (17.000 litros). Si se tienen en cuenta el reciclaje de los materiales de la batería, solo se perderían alrededor de 30 kilos de metales", ha reivindicado el analista de Transporte y Movilidad eléctrica de T&E, Lucien Mathieu.

Consumo de litio, cobalto y níquel, según T&E

Litio, cobalto y níquel

En la próxima década, T&E prevé que la cantidad de litio necesaria para la fabricación de una batería caiga hasta la mitad, mientras que el cobalto necesario bajará en más de tres cuartos y el níquel en alrededor de un quinto.

Además, en 2035 una quinta parte del litio necesario y un 65% del cobalto podrían provenir del reciclaje, algo que nunca podría ocurrir con el petróleo que queman los coches de combustión.

"En promedio, a lo largo de su vida útil, se consumen sólo 30 kg de materias primas, teniendo en cuenta el reciclaje, para la fabricación de la batería de un coche eléctrico mientras que un automóvil promedio de gasolina consume 17.000 litros de gasolina", destaca el portavoz de la organización en España, Carlos Bravo.

Gigafactorias de baterías en Europa según T&E

Industria en Europa

Entre otros aspectos, T&E también ve "probable" que Europa produzca suficientes baterías para abastecer su mercado de vehículos eléctricos a partir de 2021 ya que se planean hasta 22 gigafábricas de este componente para la próxima década.

"Esto está muy lejos de la situación actual en la que la flota de automóviles de Europa depende casi por completo de las importaciones de petróleo crudo. El aumento de la eficiencia y el reciclaje de las baterías dejará a la UE significativamente menos dependiente de las importaciones de materias primas", ha añadido Mathieu.

En general, según la ONG, los vehículos 'cero emisiones' requieren un 58% menos de energía que un automóvil de gasolina durante toda su vida útil. Además, emiten menos dióxido de carbono (CO2) incluso en países como Polonia, que tiene uno de los sistemas eléctricos menos renovables de Europa, donde este tipo de modelos baja un 22% sus emisiones.

Resultados clave

Los vehículos eléctricos consumen mucha menos materia prima (metales) que los automóviles que funcionan con combustibles fósiles. Cuando se tiene en cuenta el reciclaje de los materiales de las celdas de la batería y puesto que se puede recuperar la mayor parte de su contenido en metales, T&E calcula cuánto se "consume" o "se pierde" durante la vida útil de un vehículo eléctrico.

Según el objetivo actual de la UE sobre la tasa de recuperación del reciclado, se perderían (es decir, no se recuperarían) alrededor de 30 kg. de metales, que en volumen ocuparían aproximadamente lo mismo que un balón de fútbol.

Por el contrario, el estudio muestra que el peso de la gasolina o el diésel que se quema durante la vida media de un vehículo es entre 300 y 400 veces mayor que la cantidad total de metales de las celdas de la batería "perdidos".

Durante su vida útil, un automóvil promedio de motor de combustión interna quema cerca de 17.000 litros de gasolina, lo que equivaldría a una pila de barriles de petróleo de 90 metros de altura.



Segundo, se necesitará progresivamente menos materia prima para las baterías debido a los avances tecnológicos. Tercero, Europa deberá importar menos materia prima gracias al reciclaje. En 2035, más de una quinta parte del litio y níquel, y el 65% del cobalto, necesarios para fabricar una batería nueva podrían provenir del reciclaje.



Y por último, T&E calcula que habrá 460 GWh (en 2025) y 700 GWh (2030) de capacidad de producción de baterías en Europa, suficiente para satisfacer la demanda de automóviles eléctricos.