La falta de trabajo en Airbus motiva traslados de la planta de Puerto Real a Sevilla

Airbus trasladará a unos 50 trabajadores de la planta de Puerto Real (Cádiz) a las factorías situadas en la provincia de Sevilla. La medida se debe a la ausencia de carga de trabajo en la zona gaditana cuya continuidad se ha puesto en duda ante su escasa actualidad por la crisis de la Covid-19.

Esta es precisamente la clave denunciada por los sindicatos: acusan a la empresa de desmantelar la planta gaditana con la medida tomada. La medida se trasladó a la plantilla la pasada semana a través de un comunicado. En la circular, según confirman fuentes de los empleados a Invertia, se hacía saber que los trabajadores iban a ser trasladados a las factorías de Sevilla, concretamente las de Tablada y San Pablo.

Por parte de los empleados, la noticia no ha contentado a muchos. Las citadas fuentes explican a Invertia que se trata del “inicio del desmantelamiento previsto”. Con ello, desde los sindicatos han aclarado que se posicionarán contra la medida impuesta dado que “da la razón” a su teoría del comienzo del cierre de la planta de Puerto Real.

Así lo apunta el secretario general de UGT FICA en Cádiz, Antonio Montoro. En declaraciones a Invertia, ha señalado que trasladará su oposición al comité de empresa e iniciará conversaciones para convocar movilizaciones. A la espera de que esto ocurra, Montoro ha reclamado a Airbus que no se opte por la “deslocalización” y sí por aportar más carga de trabajo.

Imagen de archivo de una concentración de Airbus y la industria auxiliar en Sevilla. CCOO Andalucía

“Es más fácil poner cargas de trabajo y no tener que trasladar a trabajadores”, ha opinado. En este sentido, ha reclamado un plan específico de cargas de trabajo para mantener la plantilla. Lo justifica, no solo por el mantenimiento de la factoría de Airbus, si no también por el impacto que sufrirá la industria auxiliar.

Airbus sobre el traslados

Por su parte, el gigante aeronáutico ha confirmado a Invertia que “aprovechará todas las oportunidades que ofrece la movilidad interna para mitigar el impacto de los planes de adaptación en curso”. Considera que el desplazamiento propuesto es “una oportunidad para asegurar la redistribución de las personas actualmente afectadas por el plan de adaptación en Puerto Real”.

Afirma además que los puestos de Sevilla se corresponden con sus competencias y experiencia de los futuros trasladados manteniendo su pertenencia a Airbus. “Seguiremos trabajando con los interlocutores sociales sobre las condiciones que se aplicarán para que este desplazamiento sirva los mejores intereses de los empleados afectados”, ha zanjado la compañía.

La controversia situación de la planta de Puerto Real no es una novedad. El episodio más reciente se registró en diciembre cuando trabajadores protagonizaron un encierro demandando carga de trabajo. Alertaban entonces que hace cinco años había cuatro naves trabajando y ahora solo dos naves que trabajan al 50%.

Complicada situación

El propio presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, reconocía en diciembre la complicada situación por la que atraviesa la factoría de Puerto Real. En rueda de prensa, el líder del grupo en nuestro país admitía que no había ninguna decisión tomada sobre el futuro de la planta.

Pese al tono pesimista, desde la compañía confiaban en que 2021 propiciara un clima para buscar una salida compatible con el empleo en todas las factorías. Todo ello, subrayada Gutiérrez, primando la seguridad de la plantilla y la funcionalidad del negocio.